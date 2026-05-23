El pueblo ideal para comer el mejor pulpo y completar un sendero termal: 1,7 km y dificultad baja

El buen tiempo es la excusa perfecta para disfrutar de la naturaleza. En este sentido, el interior de Galicia ofrece una amplia y variada red de senderos que combinan naturaleza, patrimonio y geología.

En la provincia de Ourense destaca el Sendero Termal y de Salud de O Carballiño, que ha sido galardonado hace apenas unas semanas con el distintivo Sendero Azul por su valor natural y ambiental.

A orillas del río Arenteiro y con un gran valor natural y ambiental

Ubicado en la capital pulpeira por excelencia, el Sendero Termal y de Salud de O Carballiño se despliega a lo largo de la orilla del río Arenteiro, invitando al visitante a una experiencia de contemplación y reflexión.

Pena dos Enamorados Xunta de Galicia

El patrimonio cultural es uno de los principales protagonistas del paseo y se manifiesta en distintos puntos del recorrido, permitiendo descubrir una antigua fábrica de papel, el histórico balneario de O Carballiño y la Pena dos Namorados.

Este último lugar, uno de los rincones más pintorescos de O Carballiño, está relacionado con un asentamiento del período paleolítico, ya que se encontraron restos en el entorno. Además, en 1996 aparecieron también los restos de una antigua ermita.

El Sendero Termal y de Salud de O Carballiño también atraviesa varios puentes que conectan ambas orillas, como el de Ponterriza, y otros más modernos o antiguos como el de A Labandeira, y permite conocer de cerca molinos restaurados, como el Muíño do Anxo y el Muíño das Lousas.

El patrimonio natural, por otro lado, incluye el propio río Arenteiro, su vegetación de ribera y senderos que recorren el entorno promoviendo, señalan desde Senderos Azules, una forma de disfrute respetuosa del entorno.

"Caminar despacio, observar la fauna y flora de la ribera del río y respirar el aire fresco".

El Sendero Termal y de Salud de O Carballiño tiene una longitud aproximada de 1,7 kilómetros y una dificultad baja, lo que permite disfrutar de un agradable paseo de unos 30 minutos de duración.

El mejor pulpo de Galicia es de interior

Pulpo á feira Shutterstock

Aprovechando la visita a O Carballiño, no puede faltar un buen plato de pulpo á feira para recuperar energías, ya que se dice que aquí se come el mejor pulpo de Galicia. Sí, en el interior y no en la costa.

También resulta de interés el Templo de la Veracruz, el segundo gran proyecto edificado en la Comunidad por el arquitecto Antonio Palacios Ramilo, y el Pazo de Banga, donde residieron varios personajes relevantes de la época como Emilia Pardo Bazán.

La visita a O Carballiño se completa con un paseo por el Parque Municipal y una parada en el Mosterio de Oseira, en el municipio de San Cristóbal de Cea y que tuvo una gran influencia en la comarca a lo largo de la Edad Media.