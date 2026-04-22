Súper fácil y bonita: la ruta de 7 km que termina en un increíble monasterio con siglos de historia

La práctica de senderismo aporta numerosos beneficios: mejora de la salud cardiovascular, fortalecimiento del tren inferior y aumento de la densidad ósea. Además, contribuye a elevar el estado de ánimo y a reducir el estrés.

En Galicia, el Camino de Santiago es, quizá, la ruta de senderismo más conocida. Sin embargo, la lista incluye muchas otras sendas homologadas, entre ellas una veintena de nuevas sendas azules este 2026.

7 kilómetros y muchas sorpresas a lo largo del recorrido

Senda dos Muiños de Lores (PR-G 172) Senderos Azules

De los 72 senderos azules gallegos, 20 han recibido este año el galardón por primera vez, y entre todos ellos, destaca las Senda dos Muiños de Lores (PR-G 172), un itinerario de aproximadamente 7 kilómetros que comienza en Lores, en Meis (Pontevedra) y termina en el Monasterio de Armenteira.

La ruta, que puede completarse en dos horas y media, atraviesa más de 20 antiguos molinos hidráulicos, algunos restaurados y otros en ruinas. El paisaje fluvial y los bosques de ribera también añaden un valor etnográfico y natural destacado a la ruta, que discurre paralela al río Chanca.

La Senda dos Muiños de Lores es perfecta para completar en familia (niños también incluidos en el plan) debido a su baja dificultad. Aprovechando que las temperaturas todavía son suaves, se puede completar sin complicaciones tanto por la mañana como por la tarde.

Tras un agradable paseo entre molinos y bosques de ribera, el sendero llega a su fin en el Monasterio de Santa María de Armenteira, un ejemplo del patrimonio religioso cisterciense del siglo XII. De estilo renacentista y barroco, se conserva además una magnífica iglesia románica.

En la comarca del Salnés, el antiguo Monasterio Cisterciense de Armenteira está habitado por una comunidad de monjas de la misma orden. Además, quienes deseen podrán alojarse en las propias instalaciones en régimen de pensión completa (desayuno, comida y cena).

En definitiva, la Senda dos Muiños de Lores es un plan de primavera que merece totalmente la pena. A lo largo de un recorrido de 7 km, es posible descubrir numerosos molinos, disfrutar de la vegetación característica de la zona y conocer parte del patrimonio religioso gallego.