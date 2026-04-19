El pueblo medieval donde comer genial y que puedes recorrer a pie: declarado Conjunto Histórico-Artístico

Bien de Interés Cultural, Conjunto Histórico-Artístico, Patrimonio de la Humanidad... en Galicia hay multitud de municipios que cuentan con estos prestigiosos reconocimientos, y no es para menos teniendo en cuenta la riqueza paisajística, patrimonial y gastronómica que existe en cualquiera de las cuatro provincias de la región.

Uno de los municipios que más destacan es Castro Caldelas (Ourense), una localidad ubicada en la Reserva de la Biosfera Ribeira Sacra cuyo casco antiguo fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1998. Está presidida por el imponente castillo de los Condes de Lemos, una fortaleza situada en el centro del municipio.

En la comarca de Terra de Caldelas

Castro Caldelas, en Ourense Shutterstock

En el corazón de la provincia de Ourense se alza Castro Caldelas, una villa pequeña pero llena de encanto que conserva su pasado medieval. Situada a más de 700 metros de altitud, domina el valle del río Edo desde una colina estratégica que ya fue habitada en épocas antiguas.

Si visitas este municipio lo primero que debes hacer es pasear por su casco histórico. Sus calles empedradas y estrechas, como las conocidas calle del Sol o la calle Grande, te llevarán poco a poco hasta el mayor emblema de la localidad: el Castillo de Castro Caldelas.

Esta fortaleza, levantada en el siglo XIV por Pedro Fernández de Castro, conserva elementos impresionantes como la Torre del Reloj, la Torre del Homenaje y el patio de armas, reflejando su pasado defensivo.

Interior del Castillo de Castro Caldelas Shutterstock

Entre las casas de piedra, muchas con galerías blancas y escudos nobiliarios, podrás conocer la historia de cada rincón. Por ejemplo, en una de ellas vivió el gran Vicente Risco, figura clave en la cultura gallega, lo que añade un valor literario al pueblo.

Este lugar es perfecto independientemente de la época en la que lo visites, pero si acudes en enero, conviene que tengas en cuenta que el día 19, víspera del día de San Sebastián, se celebra la Festa dos Fachós, la cual comienza con la caída del sol y se prolonga durante la noche.

La fiesta consiste en una procesión en la que se llevan cientos de antorchas alrededor del castillo.

También puedes visitar el Museo Arqueológico y Etnográfico, que recoge muchos de los restos hallados en el patio del Castillo de los Condes de Lemos, la Iglesia de Santa Isabel, un templo del siglo XVI, y el Monasterio de Abeleda, que se cree que fue fundado en el siglo X.

Y, por supuesto, como no podía ser de otra forma tratándose de un destino gallego, la gastronomía es otro de sus grandes atractivos. Aquí puedes probar la ternera de raza Caldelá, embutidos curados con métodos tradicionales y, por supuesto, la deliciosa bica, un dulce esponjoso que enamora a cualquier paladar.

Además, no nos olvidemos de que Castro Caldelas está ubicado en plena Ribeira Sacra, por lo que es una oportunidad perfecta para descubrir los alrededores de este increíble paraíso natural de Galicia.

El Castillo de Castro de Caldelas

Castillo de Castro Caldelas Shutterstock

Aunque su origen es anterior, la fortaleza actual fue construida en el siglo XIV por la Casa de Lemos. A lo largo de su historia vivió momentos clave, como las Revueltas Irmandiñas, tras las cuales fue reconstruido por orden de Pedro Álvarez Osorio.

También sufrió un incendio durante la Guerra de la Independencia en 1809.

Hoy en día, el castillo está restaurado y cumple una función cultural: alberga la biblioteca, un museo etnográfico y la oficina de turismo. Sin duda, estamos hablando de una de las joyas patrimoniales de la provincia de Ourense.