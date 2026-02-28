Ni el Alcázar ni la Alhambra: la fortaleza más imponente de España es del siglo XI y está sobre una península

Cuando pensamos en grandes edificaciones de España conocidas por su belleza y por su gran importancia en la historia, nuestra mente suele dirigirse a lugares como el Alcázar de Segovia o la Alhambra de Granada. Sin embargo, en Galicia existen fortalezas que, en su momento, fueron claves para proteger distintas villas de los ataques por mar y por tierra.

Uno de estos enclaves es la Fortaleza de Monterreal, situada en Baiona (Pontevedra) y hoy convertida en parador. Se alza en la península del Monte Boi, también conocida como Monterreal, un espacio de 18 hectáreas rodeado por 3 kilómetros de murallas construidas entre los siglos XI y XVII, tal y como señala el concello de Baiona.

Punto de defensa estratégico

Vista desde el Parador de Baiona Shutterstock

La Fortaleza de Monterreal se encuentra en la península de Monte Boi, en Baiona, y es uno de los conjuntos históricos más destacados de Galicia. Este recinto amurallado está situado en una posición estratégica, dominando la ría y el océano, lo que demuestra su importancia defensiva a lo largo de los siglos.

El primitivo asentamiento data del siglo II a.C. y estuvo habitado por distintos pueblos, entre ellos celtas y romanos. Con el paso del tiempo, el enclave sufrió numerosos ataques y reformas. Durante la Edad Media y la Edad Moderna, se reforzó su sistema defensivo, con intervenciones destacadas impulsadas por monarcas como Alfonso IX de León y Felipe IV.

Cañones de la Fortaleza de Monterreal Shutterstock

La fortaleza fue clave para proteger la costa de incursiones corsarias y para garantizar la seguridad de la villa de Baiona.

Con el tiempo, el recinto también tuvo uso residencial. Fue morada de gobernadores militares, entre ellos el Conde de Gondomar. Ya en el siglo XX, en 1963, el conjunto fue adquirido por el Estado para instalar en su interior el actual Parador de Baiona, también conocido como Parador Conde de Gondomar.

El edificio actual, de planta en forma de L y estilo señorial, se integra en el entorno histórico combinando elementos antiguos y modernos, y mantiene las tres torres desde las que se protegía la fortaleza.

Una de las Torres de la Fortaleza de Monterreal Shutterstock

A la entrada, la Torre del Reloj, coronada por almenas, servía para dar la alarma en caso de ataque. Al este, la Torre da Tenaza, cuya tarea era defender el puerto con el fuego de las baterías, mientras que la Torre del Príncipe, situada sobre la bahía, es probablemente la más antigua y servía de faro para los barcos. Debe su nombre al cautiverio del príncipe portugués Alfonso Enríquez en el siglo XII.

En cuanto a sus puertas, destaca la Puerta del Sol, la más antigua de las tres que franquean el acceso al interior, la Puerta Real del siglo XVI, blasonada con un gran escudo de la casa de Austria, y la Puerta de Felipe IV en honor a este monarca.

Parador de Turismo Conde de Gondomar Shutterstock

Hoy en día, la fortaleza se puede visitar durante todo el año. Pasear por sus murallas, contemplar las vistas a la ría, a las islas Cíes y disfrutar de la puesta de sol sobre el Atlántico es una experiencia muy recomendable que no te puedes perder si visitas Baiona.