La diminuta aldea gallega de 8 habitantes que oculta uno de los monasterios más importantes de la Edad Media

Entre la vegetación y a poca distancia del río Sil se encuentra uno de los monasterios más sorprendentes de toda Galicia, tanto por su historia como por su emplazamiento, en un paraje espectacular en el soto de Merilán.

La diminuta aldea de Castro, con apenas ocho habitantes según el INE, conduce hasta el entorno del Monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil, uno de los mejores ejemplos del románico rural gallego, datado entre los siglos XII y XIII.

Aldea de Castro Quincemil

Calles empedradas, animales paseando y algunos carteles de 'Se vende' dan la bienvenida en Castro. La despoblación rural ha hecho mella, pero cuando llega el buen tiempo, la aldea recibe a numerosos visitantes atraídos por el Monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil.

Un sendero de apenas dos kilómetros nos acerca hasta uno de los cenobios más importantes de la Ribeira Sacra durante la Edad Media. El camino transcurre entre vegetación y rocas, sin presentar mucha dificultad, con una gran sorpresa al final: el Monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil.

El conjunto se compone de un monasterio y una iglesia. El edificio original del monasterio era de estilo románico; no obstante, de aquella construcción hoy solo se conservan dos alas. La iglesia, por otro lado, es románica y se empezó a construir en el siglo XII.

La planta es de cruz latina, dividida en cinco espacios, y en su estructura se pueden apreciar detalles significativos de las construcciones de la Orden del Císter. Además, en el interior se conservan pinturas al fresco, un altar mayor, retablos barrocos y una imagen de San Pedro de finales del siglo XVI.

Claustro del Monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil Quincemil

En sus orígenes, el Monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil subsistía de la explotación agrícola, fluvial y de los diezmos que recogía. A principios del siglo XVI pasó a depender de su vecino Santo Estevo y en el siglo XIX se produjo su declive final con la Desamortización de Mendizábal.

Tiempo después, el cenobio pasó a manos de particulares, lo que supuso un gran deterioro. Hoy en día, de la construcción original se conservan la iglesia románica, la torre y parte del claustro y del convento, que son visitables en temporada.

Cómo visitar el Monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil

Existen varias opciones para llegar al Monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil. La primera es un sendero lineal de unos dos kilómetros que comienza justo después del camping. También hay una carretera local, aunque actualmente cerrada, que presenta una gran pendiente.

Ya en temporada alta no se puede acceder con el coche, pero existe un autobús lanzadera que sale de las proximidades del camping de Castro y de la Oficina de Turismo de Parada de Sil. Para ello, es necesario reservar.