Ya es oficial: abierta la inscripción para los campamentos de verano con 4.000 plazas en Vigo

Abre el plazo de inscripción para sus campamentos de verano municipales de Vigo, que se mantendrá activo hasta el 8 de mayo a través de la web habilitada para ello. El Concello ofrece un total de 4.000 plazas para niños de la ciudad y, en caso de que la demanda supere la oferta, las plazas se adjudicarán mediante sorteo, como en ediciones anteriores. La iniciativa cuenta con una inversión municipal de 486.751 euros.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, explicó que el programa incluye 15 campamentos distribuidos por distintos puntos de la ciudad, con actividades para menores nacidos entre 2010 y 2022, es decir, de entre 4 y 16 años. El regidor destacó que los campamentos suponen "una alternativa de ocio y conciliación para las familias", al tiempo que promueven valores de inclusión, igualdad, convivencia y diversión.

Las actividades se desarrollarán entre el 22 de junio y el 31 de agosto, con turnos de diez días, salvo el campamento de Vigo Nature, que tendrá una duración de cinco días e incluirá pernocta. La oferta se estructura en tres modalidades: campamentos urbanos, espacios lúdicos gratuitos y actividades especiales con pernocta. El horario general será de 08:00 a 15:00 horas, con servicio de entrada temprana desde las 07:45 y salidas flexibles.