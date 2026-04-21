Un camping de Galicia es el tercero mejor de España, según 200.000 opiniones

Con la llegada del buen tiempo, el camping vuelve a cobrar protagonismo. Esta opción vacacional mezcla naturaleza, desconexión digital y buenos precios. Además, a diferencia de años atrás, ha evolucionado incorporando mayores comodidades e instalaciones modernas.

En este sentido, Galicia ofrece una gran variedad de campings: desde opciones más económicas hasta otros de primera categoría. De hecho, uno de ellos ha sido considerado el tercer mejor de España, según 200.000 opiniones.

Un camping de Galicia, el tercero mejor de España

Pitchup, la plataforma líder en reservas de alojamientos al aire libre, ha presentado los resultados de sus 'Review Awards 2025', el distintivo que reconoce los campings mejor valorados en España según la experiencia directa de sus usuarios.

En el top 20 del ranking aparecen un total de cuatro establecimientos en Galicia. Entre ellos destaca el Foz Camp, que se sitúa en el podio con una puntuación de 9,5, solo por detrás del Camping Globo (Barcelona) y del Camping El Sur (Málaga).

"En el paseo marítimo de Foz (Lugo) y con vistas al mar, este destino se convierte en un punto estratégico tanto para disfrutar de playas emblemáticas como la playa de Las Catedrales, Llas o Rapadoira o un descanso del Camino de Santiago", señala Pitchup.

Foz Camp goza de una privilegiada ubicación en el paseo marítimo de Foz, a las afueras del municipio, pero cerca de la playa y a solo unos minutos en coche de supermercados, farmacias y otros servicios.

El camping, considerado el tercero mejor de España según 200.000 opiniones, dispone de unas instalaciones tranquilas y bien cuidadas, con parking de larga estancia y toma de agua para caravanas.

Las parcelas del césped están rodeadas de hortensias y situadas bajo la sombra de olivos y palmeras, mientras que el edificio central cuenta con comodidades útiles como una lavadora, secadora, baños con cambiadores para bebés y duchas con agua caliente.

También alberga la recepción y una cafetería para disfrutar de aperitivos y bebidas tras una larga jornada en la playa. Además, "se permiten las barbacoas en caso de que quieras encargarte de la comida", señalan desde el propio camping.

Para los pequeños de la casa, el complejo cuenta con una pequeña área de juegos con columpios. Y para los peregrinos, es una parada conveniente en el Camino de Santiago, "un sitio cómodo y tranquilo para que quienes se encuentren haciendo la ruta puedan descansar y recargar energías".