Todos los planes que no te puedes perder este fin de semana en Vigo Treintayseis

Vuelta al trabajo tras Semana Santa, pero el ocio no acaba en Vigo. Deporte, teatro y música volverán a entretener y a emocionar a miles de vigueses y viguesas este próximo fin de semana.

Las procesiones quedan atrás y Vigo navega por la primavera con entretenimiento de primer nivel. El deporte será el gran protagonista del fin de semana con el Vig-Bay, así como la música, con las actuaciones del rapero local Dirty Suc y de Andy, de Andy y Lucas.

Vigueses y viguesas también disfrutarán del teatro y del humor de la mano de Pantomima Full, aunque su buen ánimo este fin de semana dependerá del resultado del Celta contra el Friburgo en el partido de ida de los cuartos de final de la Europa League.

Jueves, 9 de abril

MIÑA NAI! Maternidades e crías no mundo animal Afundación

Para abrir boca antes del partido del Celta, la sala de exposiciones del Teatro Afundación de Vigo acoge la muestra MADRE MÍA! Maternidades y crías en el mundo animal. Público de todas las edades podrá descubrir cómo las madres del reino animal cuidan y crían a sus hijos.

"Desde las profundidades del océano hasta las inmensas llanuras africanas, la maternidad representa grandes desafíos y riesgos para numerosas especies", afirman desde Afundación sobre esta "experiencia visual única.

La exposición, cuyo recorrido comenzará este jueves 9 de abril a las 19:00 horas, se compone de una colección de imágenes capturadas por fotógrafos reconocidos y premiados a nivel internacional: Danny Green, Mateusz Piesiak , Joel Sartore.

Viernes, 10 de abril

Dirty Suc

Tras entonar los goles del Celta en Alemania, la música urbana tomará el relevo de la pasión celeste. El rapero vigués Dirty Suc celebrará su quinto aniversario como profesional con un recorrido amplio por su discografía.

Una cita muy especial este viernes a las 21:00 horas en el Auditorio Mar de Vigo, en la que sus seguidores más fieles corearán las letras desde sus inicios en el rap hasta su sonido actual, que mezcla trap, reguetón y R&B. El show incluirá invitados sorpresa y una puesta en escena más ambiciosa de lo habitual.

Cartel del show de Pantomima Full en Vigo Afundación

El viernes también sucederá otro de los espectáculos imprescindibles de disfrutar este fin de semana en Vigo. El nuevo show del dúo cómico formado por Rober Bodegas y Alberto Casado, Pantomima Full, aterrizará este 10 y 11 de abril en el Teatro Afundación, a las 20:30 y a las 19:30 horas, respectivamente.

Bajo el nombre Pantomima Full hecho a mano, el público de Vigo se reirá con los mejores chistes de Bodegas y Casado, que ofrecen "más de lo mismo": "Si te apetece estar durante una hora y media viendo monólogos sobre los temas de nuestros vídeos y sketches con nuestros personajes, píllate una entrada".

Al otro lado de la Ría, Moaña (Pontevedra) celebrará su Cómic-con 2026 en el entorno de la plaza de abastos. Este viernes 10 y el sábado 11 son los días grandes del evento, que contará con diferentes actividades relacionadas con el cómic y la ilustración para cualquier tipo de público.

El mismo viernes 10, el Auditorio Municipal do Concello acogerá la obra La desconquista. Las entradas para esta actuación de teatro-comedia organizada por la compañía Ron Lalá están agotadas. Esta función forma parte de la programación de Vigocultura.

Sábado, 11 de abril

Andy Solo Tour

Pantomima Full y la programación de Vigocultura volverán a llenar los teatros de la ciudad este sábado. El Auditorio Municipal del Concello acogerá la obra Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, verdad? de la compañía Tantakka Teatroa.

Ahora bien, cómicos y actores deberán competir este sábado 11 de abril con un cantante de referencia nacional: Andy, de Andy y Lucas. El cantante andaluz llega a Vigo con la ilusión renovada tras sus desencuentros con su compañero Lucas.

Su concierto tendrá lugar en el Auditorio Mar de Vigo, a las 21:00 horas, bajo el nombre Andy – Solo Tour. El espectáculo forma parte de la nueva etapa en solitario del artista, que presenta su proyecto tras el lanzamiento de su single "Marioneta, que sirve como carta de presentación de su próximo álbum.

A la misma hora, la Sala MasterClub recibirá el espectáculo del grupo vigués Treintañeras Cañeras. Diversión, irreverencia y energía son términos que definen su directo, en el que presentarán su nuevo trabajo: IBERICANA.

Domingo, 13 de abril

El evento central del fin de semana será el domingo 13 de abril, cuando más de 8.000 corredores recorrerán el litoral de la Ría de Vigo hasta Baiona. La Vig-Bay celebrará por la mañana la 25 edición de una media maratón que ya es referencia del deporte gallego.

Fiestas de San Telmo

San Telmo 2026

Si todavía tienes tiempo y energía, a poco menos de media hora, podrás disfrutar de una de las fiestas más emblemáticas del sur de Pontevedra. Tui (Pontevedra) celebra San Telmo desde el pasado sábado 4 de abril, evento que continuará hasta este lunes 13 de abril.

La programación está disponible en la página web del Concello de Tui.