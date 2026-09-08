El Gobierno de Baiona difunde un vídeo con mensaje a Caballero: "Rechazamos sus amenazas"

El equipo de Gobierno de Jesús Vázquez Almuíña ha protagonizado en las últimas horas un vídeo en el que reprochan a Abel Caballero sus últimas declaraciones alusivas al suministro de agua a Baiona.

Tras una reunión entre ambos regidores se determinó que la ciudad olívica bombearía agua a Baiona, aquejada de un problema de sequía. Con todo, el regidor vigués reprochó a la Xunta no hacerse cargo de una competencia que, según el socialista, es propia del ente autonómico.

Las discusiones sobre la gestión de esta problemática y las últimas declaraciones de Caballero -este lunes, y tal y como recogía Europa Press, Abel Caballero afeaba a la Xunta el no agradecer la generosidad de Vigo y recordaba que la ciudad no estaba obligada a este suministro y que, como alcalde, "yo puedo parar mañana el abastecimiento a Nigrán y a Baiona"- han terminado por provocar la respuesta de Almuíña, quien interpretó las palabras del alcalde vigués como una amenaza y reivindicó que Baiona es una tierra de acogida -también de los vigueses, "a los que tanto apreciamos"-. "Rechazamos las amenazas que Abel Caballero profirió ayer contra los vecinos de Nigrán y Baiona. Tenemos derecho como cualquier ciudadano de esta provincia a tener un bien como es el agua, especialmente, en un periodo de sequía, manifestó Almuíña. "Estamos también en absoluto desacuerdo con la utilización política de una cuestión como la sequía. De ella saldremos unidos", añadió.

Por último, el alcalde baionés insistió en que la localidad fue responsable desde el minuto uno adoptando medidas restrictivas para ahorrar agua. "Apelo a todos los vecinos del Val Miñor, independientemente de su ideología, a defender el derecho de todos nosotros y al igual que todos los demás, a tener agua de abastecimiento", incidió el primer edil de Baiona.

Respuesta del Gobierno vigués: "No tenemos la obligación de hacerlo"

Esta tarde, el Gobierno de Vigo ha emitido un nuevo comunicado precisando que Vigo seguirá suministrando agua a Baiona: "No tenemos la obligación de hacerlo, pero siempre se la hemos proporcionado y seguiremos haciéndolo", aseguró Abel Caballero.

En todo caso, el Concello de Vigo ha insistido en que es la Xunta la que debería garantizar este suministro, "una responsabilidad que asume el Ayuntamiento ante la inacción del ente autonómico. El Ayuntamiento bombeó agua ayer y hoy, tal y como ya había hecho en 2011 —siendo alcalde Abel Caballero— y de nuevo más tarde, aunque finalmente no fue necesario proceder a dicho suministro".

Fuentes municipales recordaron que "siempre que Baiona necesitó ayuda durante el mandato de Caballero, Vigo estuvo ahí", pero desde el Consistorio se sigue demandando la necesidad de construir un nuevo embalse aguas arriba "para que ni Baiona ni ningún otro municipio tenga que depender de que haya agua disponible o no".

Por último, Caballero aseguró que Almuíña es conocedor de que, mientras él sea alcalde, "Vigo seguirá garantizando el suministro de agua" e insistió en que no podemos simplemente esperar hasta 2070, que es lo que propone la Xunta.