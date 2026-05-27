El Sergas deberá indemnizar con 190.000 por el retraso en un diagnóstico de cáncer de páncreas en Vigo

El Sergas deberá indemnizar con 190.000 euros a una viuda y a su hijo menor de edad por el retraso en el diagnóstico de cáncer de páncreas de un hombre de 54 años. El paciente murió por esta enfermedad en 2022 en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Tal y como se recoge en la sentencia del juzgado número 2 de la sección de lo contencioso-administrativo de Santiago de Compostela, la magistrada considera que existió demora tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, lo que "influyó decisivamente en la evolución de la enfermedad y en su fallecimiento".

Según recoge Europa Press, dado el hombre ingresó varias veces por dolores abdominales (entre 2018 y 2020), entre otros síntomas —bajó de peso drásticamente en poco tiempo—. Además, era fumador y tenía antecedentes de cáncer: "Existieron datos alarmantes o de sospecha de la malignidad de la lesión".

De hecho, la magistrada relata que el hombre ingresó varias veces con diagnóstico de pancreatitis, primero aguda, y luego crónica. No fue hasta casi 2021 cuando se le diagnóstico el tumor, por el que permaneció ingresado en el servicio de oncología.

La Consellería de Sanidade se defendió argumentando una dificultad en el diagnóstico por no presentar el paciente los síntomas más comunes de la enfermedad. Este alegato fue desestimado por la jueza, que estima el recurso de la familia y decreta una indemnización de 95.000 euros para la viuda y otra de igual cantidad para el hijo.