Caballero critica la moción de censura de Lugo y señala a Rueda: "Es un acto antidemocrático innombrable"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, acompañado por la teniente de Alcaldía Carmela Silva y el delegado de la Zona Franca, David Regades, visitan la ciudad de Lugo para mostrar el apoyo al alcalde, Miguel Fernández. Europa Press

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha visitado este lunes Lugo para mostrar su apoyo al regidor lucense, Miguel Fernández, que se enfrentará el próximo 7 de mayo a una moción de censura promovida por el Partido Popular con el respaldo de la concejala exsocialista María Reigosa.

Caballero, que ha estado acompañado por la primera teniente de alcalde de Vigo, Carmela Silva, y por el delegado de la Zona Franca, David Regades, ha recorrido distintas plazas del centro histórico para conocer las obras de humanización realizadas en la ciudad.

Durante su visita, el regidor vigués ha calificado la moción de censura como un "acto antidemocrático innombrable" y ha acusado al presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, de estar detrás de la operación.

Además, ha sostenido que utilizar votos obtenidos por el Partido Socialista para desalojar al alcalde elegido por la ciudadanía supone una "vulneración grave" de la democracia. También ha afirmado que el transfuguismo "es legal, pero no legítimo" y ha defendido que quien discrepe de su partido debe abandonar el cargo y concurrir de nuevo a unas elecciones.

El regidor olívico ha elogiado la transformación de Lugo en los últimos años y ha felicitado a Miguel Fernández por su gestión, asegurando que la ciudad ha experimentado un avance "maravilloso e histórico".

Por su parte, el alcalde lucense ha agradecido el apoyo del regidor vigués en un momento "complejo" y ha destacado actuaciones como la recuperación de espacios públicos, la dinamización del casco histórico, el aumento del turismo y el crecimiento demográfico. "Lugo es hoy una ciudad más viva, más dinámica y con más futuro", ha subrayado Fernández.