Galiza Nova convoca un acto de rechazo al Día de las Fuerzas Armadas en Vigo

Bajo el lema "As súas guerras, a nosa precariedade", la agrupación Galiza Nova organizará un acto público contra "o militarismo e as guerras". La cita será en el Centro Social A Nubeira este viernes, día 17 de abril, a las 19:00 horas.

El encuentro girará en torno a las alternativas a la escalada bélica, pero también al rechazo del desfile y actos centrales programados en Vigo con motivo del Día de las Fuerzas Armadas el próximo 30 de mayo en la ciudad olívica. Contará con la presencia de Artai Gabiás, secretario de Galiza Nova; Laura Piñeiro, responsable comarcal de organización y Nuno G. Alves, responsable internacional.

Durante el acto, Galiza Nova expondrá su visión crítica sobre el papel que está desarrollando el "Estado español", acusado por el colectivo de garantizar la guerra en el mundo "a través do seu aliñamento coa OTAN". También critican el discurso "baleiro e hipócrita" de sus responsables.

Por último, la organización reivindicará el carácter "antimilitarista e pacifista do pobo galego, así como a necesidade de defender a soberanía dos pobos e o respecto ao dereito internacional", pues considera que se ha vulnerado "de maneira constante".