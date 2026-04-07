La Xunta entrega una nueva vivienda de protección rehabilitada por el Consorcio Casco Vello de Vigo

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha entregado este martes una nueva vivienda de protección autonómica rehabilitada por el Consorcio Casco Vello de Vigo. Se trata de un inmueble situado en la calle Hortas que fue entregado a una pareja de la ciudad.

Allí, la conselleira puso en valor el trabajo de esta entidad, participada por la Xunta en un 90% y por el Concello en el 10% restante, en la adquisición y rehabilitación de inmuebles para poner a disposición de la ciudadanía más vivienda, en este caso protegida con calificación permanente.

En un comunicado, el Gobierno gallego ha subrayado que desde su creación hace 20 años, el Consorcio adquirió 93 inmuebles en el Casco Vello, de los que 79 de ellos ya están rehabilitados y dieron lugar a 140 viviendas y 36 locales, con una inversión de más de 30 millones de euros.