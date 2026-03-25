¿Por qué no baja la gasolina en Vigo pese al recorte del IVA?: un gasolinero lo explica

La escalada del conflicto bélico en Oriente Medio está causando importantes repercusiones en los españoles, con la subida del precio de los carburantes y de la cesta de la compra, entre otras cuestiones. La situación ha llevado a que el Gobierno Central aprobara el pasado fin de semana una reducción en el IVA de los carburantes, que pasa del 21 al 10%.

Sin embargo, son muchos los usuarios confundidos porque esta medida no parece terminar de aplicarse en las estaciones de servicio. José Ramón, un gasolinero vigués, explica la situación, señalando que existe cierta confusión en torno al IVA y su efecto real en el precio final. En este sentido, explica que este impuesto "nunca es del empresario", ya que se liquida posteriormente con Hacienda a través de la declaración trimestral. "Si compras con un IVA del 21% y vendes con uno más bajo, lo que ocurre es que pagarás menos en la liquidación, pero no supone una pérdida directa", detalló.

De esta forma, según indica, la clave no está en el IVA, sino en los impuestos directos que gravan el combustible, ya que estos sí forman parte del coste real del producto y no se recuperan. "Ese impuesto se suma al precio de compra, igual que ocurre con otros gastos como el transporte", explicó, comparándolo con cualquier producto al que se añaden costes adicionales hasta fijar el precio final.

Ante la confusión generada entre los consumidores, la estación ha optado por reforzar la información en sus instalaciones. El responsable explicó que han colocado carteles en cada surtidor, además de uno de mayor tamaño, con el objetivo de aclarar cómo influyen los distintos impuestos en el precio del combustible. La iniciativa busca ofrecer mayor transparencia a los clientes y ayudarles a entender la composición del precio que pagan al repostar.