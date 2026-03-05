La CIG llama a la movilización en Vigo el 10 de marzo "contra la precariedad y la desigualdad"

Con motivo del Día da Clase Obreira Galega, que se celebra el 10 de marzo, la CIG ha presentado los actos que se llevarán a cabo en Vigo y han hecho un llamamiento para movilizarse "contra la precariedad y la desigualdad" y para reivindicar "trabajo digno".

Según han explicado Ester Mariño y Raquel Pérez, de la Ejecutiva del sindicato en el área viguesa, la ciudad olívica acogerá una de las 14 manifestaciones que se celebrarán en toda Galicia, con los actos centrales en Ferrol, y que saldrá a las 19:00 horas del cruce de A Dobrada.

El 10 de marzo se conmemoran las movilizaciones de trabajadores gallegos en Ferrol y Vigo en 1972, en el transcurso de las cuales fueron asesinados dos empleados de la antigua Bazán, Amador Rey y Daniel Niebla, en la ciudad 'departamental'.

"Queremos salir a la calle para recordar que no somos un pueblo sumiso, y cuando la clase obrera se organiza es capaz de conquistar derechos y mejorar sus condiciones de vida", ha proclamado Ester Mariño.

Según Mariño, aquellas demandas de 1972 "siguen plenamente vigentes", en un contexto marcado por "el empobrecimiento generalizado, los bajos salarios y las desigualdades impuestas por las políticas neoliberales y las últimas reformas laborales".

Por ello, ha defendido que la movilización es "el camino necesario para dar respuesta a esta cruda realidad", en la que las mujeres siguen sufriendo la brecha salarial, sigue existiendo una gran temporalidad y los salarios son peores.

Igualmente, desde la CIG han censurado las políticas del PP y el aumento de los discursos de ultraderecha, y han denunciado también la "ofensiva imperialista" encabezada por Estados Unidos, frente a una UE "que cada vez parece más irrelevante".