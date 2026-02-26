Controles en el ocio nocturno de Vigo destapan consumo de drogas y fallos en seguridad

La Policía Nacional de Vigo, en colaboración con la Policía Local y la Inspección de Trabajo, llevó a cabo un operativo en locales de ocio de la ciudad como parte de la intensificación del Plan de Ocio, orientado a prevenir el consumo y tráfico de drogas y reforzar la seguridad ciudadana.

Durante las inspecciones, los agentes realizaron registros preventivos a clientes y comprobaciones en los establecimientos, lo que permitió intervenir distintas sustancias estupefacientes y levantar varias actas por consumo. Además, se tramitaron propuestas de sanción a usuarios por falta de respeto hacia los agentes.

La Policía Local centró su actuación en la verificación de licencias, seguros de responsabilidad civil, aforos, salidas de emergencia, extintores, accesibilidad, higiene y niveles acústicos. En uno de los locales inspeccionados se detectaron múltiples deficiencias, incluido el consumo de tabaco en el interior, por lo que se propusieron sanciones al responsable del establecimiento y a un cliente que estaba fumando.

Paralelamente, la Inspección de Trabajo supervisó el cumplimiento de la normativa laboral en los locales inspeccionados, iniciando los procedimientos sancionadores correspondientes ante posibles irregularidades detectadas.