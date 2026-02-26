Ofrecido por:
El Concello de Vigo anuncia una renovación del espacio entre Plaza de Argüelles y Paseo de Alfonso
También se quiere renovar la calle Carral, concretamente en la parte baja, porque "da una imagen de la ciudad que no se corresponde", según Caballero
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció este jueves el desarrollo de un plan de adecuación y renovación del espacio que, en su conjunto, comprende desde Porta do Sol y, más concretamente, desde la altura de Praza de Argüelles, pasando por Elduayen y, finalmente, Paseo de Alfonso.
Se refirió el regidor olívico a una zona "de grandes posibilidades" -en alusión a la altura de Praza de Argüelles-, pero que sufrió una degradación debido al paso del tiempo: "Vamos a rehacer toda esta zona", adelantó. "Es una zona intermedia en la que antes había un terrible agujero, pero que ahora tendrá una edificación acorde al conjunto", anotó.
Del mismo modo, se ha concebido un proyecto similar para la calle Carral, más concretamente, para su parte más baja. "Vamos a hacer una gran reforma. Por ahí sube mucha gente y muchos turistas que se llevan una imagen que no corresponde", concluyó.