A Guarda (Pontevedra) contará con un espacio renovado con zonas verdes y aparcamiento disuasorio

El concello pontevedrés de A Guarda contará con un nuevo espacio de descanso y juego en la zona de A Atalaia, con zonas verdes, que servirá de unión entre la senda costera y el paseo marítimo.

Además, esta intervención, cuyas obras han comenzado este martes, también tiene como objetivo crear un aparcamiento disuasorio para turismos, caravanas y autocaravanas. "La rehabilitación de este espacio busca potenciar su resistencia frente a los cambios climáticos, definiendo mejor su uso plural con prioridad peatonal", defienden desde el gobierno local.

El alcalde de A Guarda, Roberto Carrero, asegura que "la mejora de la zona de A Atalaia es una petición ciudadana desde hace años y, una vez finalizada, la ciudadanía de A Guarda podrá disfrutar de un punto de encuentro en un entorno inmejorable".

Asimismo, se procederá a la iluminación artística y eficiente del dique norte y del Museo do Mar. Esta actuación pretende garantizar la seguridad, mejorar la accesibilidad y optimizar las condiciones de una zona con gran patrimonio cultural y ambiental. De este modo, se ponen en valor espacios singulares y atractivos vinculados al patrimonio marinero y se fomenta el uso de estos espacios en horario nocturno.

En total, las obras cuentan con un presupuesto de 385.000 euros y se ejecutan a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por NextGenerationEU.