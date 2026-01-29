Fin al conflicto del SAF en Ponteareas (Pontevedra): La empresa renuncia a la concesión

Tras meses de conflicto laboral, la concesionaria del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), Órbolo, ha renunciado al servicio tal y como anunció la CIG en un comunicado.

Lo anterior se ha producido tras aprobarse en pleno municipal la solicitud de la empresa de abandonar voluntariamente el servicio, alegando, presuntamente, que el precio contratado no era viable, según ha recogido Europa Press.

Por su parte, la CIG ha lamentado que tuviese que ser la propia empresa la que finalmente renunciase a la gestión del SAF, "algo que no sería posible sin la lucha incansable de unas trabajadoras que en estos meses demostraron su capacidad de resistencia protagonizando 68 jornadas de huelga y movilizaciones diarias".

Así, el sindicato ha subrayado que los "graves incumplimientos" laborales y del propio contrato "justificaban" una rescisión de la concesión por parte del gobierno local, que no se llevó a cabo.