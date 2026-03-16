Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) reclama a Movistar la caída del servicio de telefonía e internet

Muchos vecinos del municipio pontevedrés de Cerdedo-Cotobade están incomunicados desde el pasado viernes. Entonces, se cayó el servicio de telefonía e internet y la compañía no ha ofrecido una "solución satisfactoria" a los usuarios.

Así lo ha denunciado este lunes el alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, quien ha informado que su gobierno ha presentado una reclamación "formal y contundente" ante la compañía por la caída del servicio de telecomunicaciones.

Como se recoge en un comunicado, el alcalde se dirigió a los vecinos a través de redes sociales, en las que subrayó que la prestación y mantenimiento de estos servicios "no es una competencia municipal, sino responsabilidad exclusiva de esta operadora de telecomunicaciones".

No obstante, como informa Europa Press, y ante las numerosas quejas trasladadas por los vecinos y "los perjuicios ocasionados tanto a particulares como a empresas y servicios", el Concello ha decidido presentar un escrito de protesta y reclamación ante la compañía.

En concreto, exige "una solución inmediata" a la incidencia y que se hagan las comprobaciones y auditorías correspondientes del servicio en todo el municipio para evitar que este tipo de averías se reiteren a lo largo del tiempo afectando a diferentes zonas del ayuntamiento.