El foro Proptech analiza en Vigo cómo la innovación está transformando el mercado inmobiliario

La preocupación por la vivienda se ha convertido en la principal inquietud de la población, por delante de la economía y la política, según el barómetro del CIS de febrero, en el que un 42,8% de los encuestados la señala como su mayor problema.

En este contexto, la sede del Círculo de Empresarios de Galicia, en Vigo, ha acogido la octava edición de Proptech, el foro de referencia en Galicia sobre tecnología aplicada al negocio inmobiliario.

La jornada, organizada por el Círculo de Empresarios de Galicia junto a Metrocuadrado Real Estate Club y patrocinada por ABANCA, ha reunido a promotores, inversores, directivos, emprendedores y profesionales del sector para analizar cómo la innovación está transformando un mercado sometido a fuertes tensiones.

Durante la apertura, Diego Esquer, miembro de la junta directiva del Círculo, ha subrayado que la tecnología ya es una herramienta imprescindible para responder a problemas como la escasez de suelo, la insuficiencia de oferta, la burocracia, el aumento de costes y la falta de mano de obra.

A lo largo del encuentro se abordaron nuevos modelos de negocio, casos prácticos de digitalización en proyectos inmobiliarios reales y el impacto de la inteligencia artificial en la toma de decisiones estratégicas.

La asistencia presencial se completó días antes y la jornada también pudo seguirse en formato digital, confirmando la consolidación de Proptech como un espacio clave para el ecosistema inmobiliario gallego y nacional.

Ocho ediciones después, el foro refuerza su papel como punto de encuentro para un sector que, ante la crisis de la vivienda, busca respuestas prácticas y nuevas formas de operar.