La plataforma gallega Aldealista podría dar el salto a China: ha sido seleccionada para una competición de innovación

Los promotores de la plataforma Aldealista, nacida en Castiñeiro (San Xoán de Río, Ourense), han alcanzado un gran hito: vienen de recibir la aprobación de su inscripción en la competición HISIC 2026, un evento internacional con el que la iniciativa ourensana podría abrirse las puertas del mercado chino a través de Hengqin-Macao.

Según cuentan sus responsables, la plataforma llegó a esta propuesta mediante una invitación de la Cámara de Comercio e Industria Portugal - China, promotora y socia oficial de esta iniciativa. Desde ella se les "animó" a presentar el proyecto.



En juego están 200 millones de yuanes, al cambio 25 millones de euros. Se repartirán entre un centenar de proyectos. En este sentido, el que obtenga el primer puesto podría recibir la importante cuantía de 1,8 millones de euros.

La plataforma gallega Aldealista logra su inscripción en la competición internacional HISIC 2026. Cedida

Pero además, la competición podría ser llave para el acceso a más de 50 fondos de inversión y al apoyo para la implantación de la iniciativa en China.

La final se celebrará el próximo mes de diciembre en el lugar de Hengqin.



"Nos parece especialmente interesante porque el desequilibrio territorial y la revitalización rural no son solo un reto español", han dicho desde la plataforma ourensana. "Queremos comprobar hasta dónde puede llegar una solución tecnológica nacida en una pequeña aldea de Ourense ante un desafío global", añaden.



Todo ello tras alcanzar distintivos como el de Mejor Empresa Innovadora de Ourense 2023, MadBlue 2024 y el de Impact Social Cup 2025.