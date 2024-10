Vigo acogerá Vertical Summit Galicia, que tendrá como ponentes a Marián Mouriño o Pepe Solla

El Hotel Attica21, en Vigo, acogerá la primera edición del foro de desarrollo empresarial Vertical Summit Galicia, cuyo objetivo será la generación de negocio mediante el "networking" y las "ideas reales".

Algunos de los ponentes el próximo martes, día 15 de octubre, serán la presidenta del Celta, Marián Mouriño; el ex jugador de baloncesto Fran Murcia, el chef Estrella Michelín, Pepe Solla o el director general de Howden España y Portugal, Rubén Martínez. Pero no serán los únicos, ya que el evento congregará a más de un centenar de empresas de toda Galicia.

Tal y como explicó David Suárez, CEO de Diesemm, "Vertical nace de una frustración, ya que, tras muchos años acudiendo a congresos como asistente, te das cuenta de que en la mayoría eres mero espectador y no tienes ni idea de quién es la persona que está sentada a tu lado".

Por lo anterior, se decidió que en Vertical fuese "tan importante el ponente como el asistente", motivo por el que cada ponente fue anunciado a lo largo de un mes a través de LinkedIn.

El congreso, calificado de "disruptivo", contará con la presencia de organizaciones como LinkedIn, Woman in retail, la Universidade de Vigo, KPMG Abogados, la Fundación Juana de Vega, Empresarias de Galicia, Clúster del E-Commerce de Galicia, Markea, Cointega, el Clúster Galego da Industria do Deporte e do Benestar o Torres y Carrera, entre otros.

El evento incluirá el formato "speakers corner", que permitirá a las organizaciones presentarse en un pitch de cinco minutos para contar lo que las diferencia.

Lista completa de ponentes

Los ponentes de la primera edición del Vertical Summit Galicia serán: Fátima Rodríguez, responsable comunicación, Modiña Lab; Belén Correa, CEO Galicia de Moda; Alberto Rocha, secretario general de Cointega; Juanjo Figueroa, presidente de Sumillers Galicia; Santiago Salgueiro, CEO de La Pepita Burger Bar; o Beatriz Suárez, directora del área de Desarrollo Rural de la Fundación Juana de Vega.

También estarán presentes Pepe Solla, chef con Estrella Michelin y propietario del restaurante Casa Solla; Pablo Grandío, director de Quincemil y Treintayseis; José Amado presidente del Clúster Galego da Industria do deporte e Benestar; Ángel Piñeiro, de la Clínica del RC Celta de Vigo; Fran Cortegoso, director general de Máis que Auga; Marián Mouriño, presidenta del RC Celta; Marta Ferro, de Closet Comunicación; Jerónimo Cabana, director Bannister Global; Ángela Caruncho, directora de Galicia en Torres y Carrera; Angélica Falagán, directora del Espaço Guimarães Shopping Center y Cristina Delgado, fundadora de WiR -Woman in Retail-.

Por último, el evento acogerá también a Susana Pérez, presidenta de Empresarias Galicia; Maruxa Álvarez, directora de emprego e emprendemento de la UVigo; Yago Díaz, secretario general de Markea; Isaac González, director de Márketing de Rei Zentolo; Virginia Pardiñas, responsable de Márketing y Comunicación de Frutas Nieves; Xosé Luis Reza, presidente del Clúster Ecommerce Galicia y socio director marketing IUNI; Pablo Osorio, experto en emprendimiento y empresa; Roberto Pérez, Comunicador, docente, y socio consultor en Suma Importancia; Natalia Carrillo, socia fundadora de Hana Bars; Rebeca Fraile, socia fundadora de Hana Bars; José Ramón Cuervo, socio de KPMG Abogados; María José Arean, directora en la zona noroeste de Herrero & Asociados; Pablo Alonso, director de márketing en Ecoforest; Iván Sánchez, presidente de Ahosvi; Tatiana Suárez de Proxecto Xen.; Beatriz Pereira, CEO de IUNI, y Pablo Alén, socio director de Alén Aesores y Abogados.

Presentación del Vertical Sumit en marzo de 2024.

Programa completo