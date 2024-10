Director de Howden España: "La geolocalización de Galicia no es una debilidad sino una fortaleza"

¿Qué papel juega Howden en Vertical Summit? ¿Por qué decidís formar parte de ello?

Estamos en Vertical Summit porque entendemos que es un espacio que va a contribuir al desarrollo del entorno como una herramienta de motivación y desarrollo. Nuestro rol en el mundo del seguro es acompañar a las empresas para la sostenibilidad futura, por lo que todo lo que pueda ayudar a escalar y desarrollar proyectos nos interesa.

En Howden tenemos cuatro valores que son por los que regimos la compañía: no limit (mentalidad abierta, pensar en positivo), people first (persona en el centro, apoyo, mejor versión de cada uno), collective power (hacer cosas para conseguir algo mejor de lo que ya hay agregando talento y experiencia) y force for good (cada uno puede aportar al entorno). Y estos cuatro valores, sobre todo los dos últimos, están muy en la línea de la propuesta de Vertical Summit.

Desde Howden vemos este evento como un espacio que suma y nosotros somos creyentes de lo colaborativo. Además, nos sentimos muy locales y en Vertical Summit se van a tocar muchos sectores gallegos. Por ello decidimos que en la medida en que pudiésemos contribuir, lo haríamos.