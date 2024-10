David Suárez, de Vertical Summit en Vigo: "Solo haremos algo grande si estamos todos allí"

Vertical Summit, el foro de desarrollo profesional para el empresariado gallego, ya cuenta los días para la celebración de su primera edición. El 15 de octubre, grandes empresas, pymes, autónomos, emprendedores... y todos los talentos deseosos de darse a conocer y establecer sinergias, se reunirán en el Attica 21 de Vigo.

Y de cara a esa jornada tan intensa de negocios, hemos hablado con el organizador del evento, David Suárez, para conocer todo lo que hay detrás de lo que promete convertirse en una de las citas anuales más esperadas por empresarios y empresarias de Galicia.

¿De dónde nace la idea de poner en marcha este proyecto, este evento?

Pues yo lo que digo es que Vertical Summit nació de una frustración, de ir a muchos congresos desde hace muchos años en los que se intenta generar el famoso networking y salir de allí con la sensación de no haber aprovechado la audiencia porque normalmente no sabes quién es la persona que se sienta a tu lado.

Yo siempre entendí que si una persona invierte su tiempo en asistir a un evento de este tipo es para generar sinergias, contactos, relaciones, vínculos... Entonces nace de la intentación de conseguir que las relaciones empresariales entre ponentes y asistentes fluyan. Queremos conseguir que se dé un networking real.

¿Por qué "Vertical"?

El nombre se da porque nosotros nos dedicamos a muchos verticales con diferentes congresos y acciones en diversos sectores: deporte, moda, gastronomía, salud… Ahora hemos puesto un vertical más que es el de personas, que creo que es la clave de todos. Vertical Summit intentará generar un espacio real donde el tejido empresarial gallego tenga un punto común para juntarse.

De todos estos proyectos que hay en Vertical en este se unen las inquietudes. De hecho, lanzamos una idea en que se llama "Buscamos patrón", que va a tener una duración de dos años y lo que se intentará será buscar el patrón común que tienen las personas de éxito. Haremos más de 200 entrevistas para buscar el dorado empresarial común. Este proyecto lo presentaremos en Vertical Summit.

¿A quién va dirigida esta jornada y cómo está siendo la acogida del evento?

Vertical Summit es para empresas pequeñas, grandes y medianas, autónomos, emprendedores... es un sitio para que todo el mundo se conozca.

Como algo innovador, además de a los ponentes estamos anunciando a los asistentes. A la gente que nos deja y que quiere, claro. Están siendo anunciados en nuestro canal de LinkedIn y yo creo que es la primera vez que se hace algo así. El objetivo es que todos sepamos quién está en la sala: este es un diseñador, este trabaja en una consultoría, este es directivo de esta gran empresa, este está emprendiendo un proyecto... creo que es algo disruptivo.

¿Y por ahora como son esos perfiles que se han apuntado a participar? Tanto ponentes como público.

Son un reflejo de la sociedad gallega, hay de todo. Hay autónomos que se dedican a la consultoría, diseño o inteligencia artificial, hay empresas pequeñas, medianas y grandes de reconocido prestigio como el Real Club Celta de Vigo, LinkedIn o Howden, y también hay asociaciones muy ponentes WIR (Women in Retail) que están a punto de presentar el Madrid el W8, del que nos hablará Cristina en Vertical Summit.

Todas las personas que hemos querido que estuviesen como ponentes están. Hay más de 40, va a ser una jornada muy intensa en la que mucha gente suba al escenario a hablar. Lo importante también es que esas personas serán accesibles al público una vez bajen de esas mesas redondas, ponencias o conversaciones.

Una de las peculiaridades de este evento es que creo que es la primera vez que se une a muchas asociaciones empresariales: Clúster del Deporte, Clúster de la Moda, Clúster del E-commerce, Clúster de Comunicación, Asociación Markea, Círculo de jóvenes emprendedores, AJE, Empresarias de Galicia... yo creo que les sorprendió que se les convocasen a todos pero es necesario que nos comuniquemos y estemos conectados en una jornada en la que podamos descubrir el talento que hay en Galicia. Será más sencillo llegar al éxito juntos.

¿De qué forma alcanzaría para ti el éxito esta primera edición de Vertical Summit?

Para mí Vertical tiene sentido si al acabar, cuando le pregunte a todo el mundo me dicen que han hecho negocio, que han cerrado reuniones, que han conocido a personas a las que no tenían acceso antes, que han presentado su proyecto... Que la gente tenga networking real y haga negocios será el motor para seguir. La idea es hacer un encuentro grande anual pero por el medio organizar pequeñas píldoras.

¿Podría ser la primera de varias ediciones de este encuentro?

Sí, eso sería un síntoma de salud empresarial: conseguir que todos juntos hagamos cosas grandes. Yo conozco a muchos empresarios y empresas que si interactuasen entre ellas serían más fuertes.

¿Qué le dirías a toda la gente que está pensando en participar en Vertical Summit?

Que sean creyentes, que confíen en el proyecto porque va a ir evolucionando y necesitamos el apoyo de la gente. Solo haremos algo grande si estamos todos allí para hacer que nazca bien, porque entonces se desarrollará bien.

En tu opinión, ¿En qué momento se encuentra el panorama empresarial en Galicia?

Yo veo un panorama de emprendimiento y empresas muy potente, somos una comunidad emprendedora porque generar negocios va en nuestro ADN. Quizá lo veo muy atomizado porque existen demasiados sitios a los que puedes acudir y a veces tener demasiada oferta es un riesgo porque no sabes dónde acertar.

Creo que estaría bien contarlas y ordenarlas porque somos una comunidad relativamente pequeña y creo que en la unión está la fuerza. Somos referentes en muchos sectores, nos tienen bien conceptuados, ahora solo hace falta que nos quitemos los complejos y nos lo creamos nosotros mismos.

¿Crees que hace falta fomentar la cultura del emprendimiento en nuestra comunidad?

Sí, porque ideas hay muchas, lo que pasa es que en España emprender es muy costoso. Generar una empresa, contratar equipos y personas, exponer una idea... es costoso y lento. No hay facilidades entonces es complicado. Otra cosa que no lo facilita es la soledad del emprendedor inicial contra unos números. Realmente no conozco con exactitud las condiciones que hay en otros países pero por lo que he escuchado es diferente.

Aquí te lo piensas mucho porque para invertir hay que tener un pulmón financiero y muchos emprendedores tienen la idea pero no ese apoyo. Por eso es importante conocer qué vehículos, programas, ayudas, inversores... En Galicia hay grandes talentos, lo que pasa es que hay que ordenar y apoyarlo para que la gente lo conozca.