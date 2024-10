Aviso a los conductores de A Coruña: El truco de la DGT para saber si debes usar gafas o lentillas

Al menos un 30% de los conductores españoles padece algún tipo de deficiencia visual como miopía, hipermetropía, presbicia o astigmatismo. La mayor parte de la información del entorno llega a través de la vista, por lo que ver bien al volante es fundamental por nuestra seguridad y por la del resto de personas.

La Dirección General de Tráfico (DGT) se está poniendo cada vez más dura con las sanciones y esta semana ha iniciado una campaña especial de vigilancia de distracciones al volante, con especial incidencia en el uso del móvil, si bien otra multa recurrente que muchos conductores desconocen tiene que ver con el uso de gafas y lentillas.

Si necesitamos lentes y no las utilizamos al volante, puede ser motivo de multa. La normativa autoriza a conducir con una agudeza visual binocular de 0,5; no obstante, el conductor debe conducir con la mejor visión que pueda conseguir, y si logra una visión superior al 0,5 con gafas o lentes de contacto, aunque no esté obligado, es imprescindible que las utilice.

"Además, en malas conducciones de iluminación (de noche o con poca visibilidad), la agudeza visual se reduce, y es necesario contar con una adecuada sensibilidad al contraste. Cuando la sensibilidad al contraste se altera hay que evitar la conducción del anochecer al amanecer", explica la Dirección General de Tráfico (DGT).

¿Gafas o lentillas?

Los agentes de Tráfico pueden saber si deberías llevas gafas o lentillas con solo echar un vistazo rápido al carne de conducir. El hecho de no llevar unas lentes correctoras supone una falta grave que podría ser sancionada hasta con 200 euros. La DGT es muy estricta a este respecto, ya que la irresponsabilidad de un conductor podría poner en juego la vida de otras personas.

En un control rutinario, los agentes pueden pedirte el carnet de conducir, entre otros documentos. En el punto 12 aparece reflejado con un código si necesitas llevar gafas o lentillas. Si necesitas gafas, el código que le pertenece es el 01.01 y si necesitas lentillas, el código que debería aparecer es el 01.02.

Una de las infracciones más comunes es llevar lentillas cuando en realidad la persona necesita gafas o viceversa. Si esta ha pasado a usar otras lentes correctoras a las que estaba habituada, la recomendación es actualizar los datos del carné, ya que si un agente de Tráfico nos para en un control rutinario, podría multar con una sanción de hasta 200 euros.

Pero... ¿Y si uso gafas de forma habitual y lentillas en días puntuales? El código 01.06 abarca ambas opciones y, por tanto, podrías elegir sin ningún tipo de problema la lente correctora que mejor se ajuste a tus necesidades.

Estos citados códigos, que entraron en vigor con la unificación de lo permisos de conducir de la Unión Europea, están especificados en el Reglamiento General de Conductores.