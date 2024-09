El congreso Vertical Summit Galicia 2024 será el 15 de octubre en Vigo

Vertical Summit Galicia celebrará su primera edición el 15 de octubre en el Hotel Attica21 de Vigo. El evento, impulsado por Diesemm, busca convertirse en un espacio de reunión para el ecosistema empresarial gallego en el que se generen "sinergias reales y negocio" en un formato de congreso "disruptivo".

El evento cuenta con un aforo limitado a 100 asistentes, a los que se sumarán 10 asociaciones empresariales y 30 ponentes del ecosistema empresarial gallego y nacional. Las entradas están disponibles en el siguiente enlace: www.diesemm.com/vertical-summit-2024.

Organizaciones como LinkedIn; Howden; WiR (Woman In Retail); Clúster Galego da Industria do Deporte e o Benestar; Fundación Juana de Vega; INFI Consultores; Kairo Club de Negocios; Clúster do E-Commerce Galego; IUNI; Green Impact Soul; Asociación de Sumilleres de Galicia; Markea; Empresarias Galicia; CIJE; o AJE Vigo, entre otros., estarán en Vertical Summit Galicia.

"Se trata de un foro de desarrollo profesional gallego en el que los asistentes podrán acceder a contenidos de mucho valor para su día a día, escuchar a empresarias y empresarios de éxito, mesas redondas donde se expondrán modelos de negocio de diferentes empresas, conocer de primera mano los próximos movimientos de organizaciones que forman parte de nuestro día a día, o saber lo que debemos hacer y, sobre todo, lo que no debemos hacer para tener éxito empresarial", señala David Suárez, CEO de Diesemm.

Los asistentes podrán asistir a diversas mesas redondas en las que conocer puntos clave de proyectos profesionales y escuchar recomendaciones para modelos de negocio concretos. La organización señala que también habrá un Speaker Corner, un espacio de exposición de proyectos novedosos, aspectos profesionales que forman parte del día a día de las empresas y "mucho asesoramiento".

Esto permitirá, según David Suárez, realizar ealice un resumen de aspectos fundamentales en la empresa de "una manera más desenfadada". El congreso, por último, contará con la grabación del podcast El Cuarto Vertical, por el que pasarán 10 empresarios y empresarias con los que se realizará un recorrido por su camino empresarial para encontrar el "patrón común" a las personas de éxito.