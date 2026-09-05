Pont-Up Store reunirá en Pontevedra 48 proyectos emprendedores con mayoría de liderazgo femenino

El Pont-Up Store celebrará los días 11 y 12 de septiembre en Pontevedra su decimotercera edición, con 48 proyectos seleccionados entre 151 candidaturas. De ellos, el 69% están liderados por mujeres y el 47% proceden del rural o de pequeñas localidades.

La programación incluirá 33 puestos en la Plaza de España, siete actividades demostrativas y ocho startups que participarán en el Pont-Up Venture, una cita con inversores que se celebrará el viernes por la tarde en la Casa das Campás.

El programa comenzará ya el jueves 10 en el Centro Internacional da Creatividade Maruxa Mallo con una jornada sobre marketing y redes para cooperativas. Durante el viernes también se celebrarán el Demo-Day INCUVI, con proyectos de emprendimiento de la Universidade de Vigo, y una sesión de 'networking'.

El sábado, las actividades abordarán cuestiones como inteligencia artificial, ciberseguridad, transferencia de investigación universitaria, creación de 'spin-off', emprendimiento rural y las dificultades de conciliación que afrontan las mujeres emprendedoras.

El público podrá participar además en propuestas como espectáculos con drones, elaboración de kombucha, un 'escape room' sensorial, talleres de joyería y 'scrapbooking' y actividades musicales.

La programación concluirá el sábado a las 14:10 horas con la entrega de premios.