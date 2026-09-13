El proyecto de dos amigas de Vigo que "calman" con sus velas: "Cuidan de las personas y del entorno"

Nació (casi) por casualidad. Luscándida es el fruto de la unión de dos mujeres con proyectos propios que apostaron por crear juntas una marca basada en la sostenibilidad y un mundo de bienestar. Surgía así en Vigo un proyecto de velas bonitas, útiles y que cualquier persona puede disfrutar.

Las pausas de la comida son, en muchos centros de trabajo, un momento para compartir vida, sueños y proyectos de futuro. El Centro Comercial Camelias no es una excepción y fue precisamente tras una comida "durante un día normal" cuando Matilde Pérez Mosteiro y Carla Gallego Ruiz decidieron crear Luscándida, cuyo nombre nace inspirado en una de sus palabras favoritas en gallego: luscofusco.

Matilde, responsable de Beauty Live Espacio Aroma, lleva muchos años participando en mercados artesanales por toda Galicia y quería crear una marca de velas. Al comentárselo a Carla, que acababa de poner en marcha la tienda de ropa vintage y de segunda mano Olivintage, esta se ofreció a hacerlas, ya que las elaboraba en casa como hobby.

"Muchas velas comerciales contienen parafinas y otros componentes químicos que, al quemarse, pueden resultar molestos para personas con alergias o problemas respiratorios. Nosotras queríamos ofrecer una alternativa más natural, elaborada con cera de soja y fragancias de calidad, para crear espacios saludables y acogedores", explican las artesanas.

"Más que seguir modas, nos guiamos por las sensaciones y emociones que nos transmiten. Siempre asociamos aromas con experiencias y recuerdos. Probamos diferentes combinaciones hasta encontrar aromas que realmente transmitan bienestar" Carla Gallego, fundadora de Luscándida junto a Matilde Pérez

El lema de Luscándida explica perfectamente su filosofía: "purificar el ambiente, fomentar la calma y armonizar los espacios". Ambas coinciden en la base del proyecto, aunque sus trayectorias han sido muy diferentes hasta encontrarse. Matilde Pérez aporta una enorme experiencia empresarial. Lleva muchos años emprendiendo, participando en mercados y gestionando diferentes negocios relacionados con el mundo de los aromas.

Carla Gallego, por su parte, trabajaba en hostelería hasta que estando embarazada sufrió graves complicaciones de salud que la obligaron a dejar su profesión y empezar a convivir con ellas. "Fue una etapa muy difícil emocionalmente y necesitaba encontrar algo que me devolviera la ilusión. Siempre leía con una vela encendida porque me transmitía mucha calma, así que empecé a investigar cómo hacerlas", explica.

"Lo que empezó siendo una forma de desconectar terminó convirtiéndose en una auténtica pasión", añade la artesana, que poco después creó Olivintage y se unió con Matilde para lanzar Luscándida: "Es muy fácil trabajar juntas porque compartimos los mismos valores. Matilde dice que es como mi 'abuela adoptiva'. Aprendo muchísimo de ella cada día, tanto sobre empresa como sobre sostenibilidad".

Velas naturales

El mayor reto al que se enfrentaron estas emprendedoras fue conseguir una vela con la calidad que buscaban, algo que requirió varias pruebas previas. "La elaboración tiene mucho más trabajo del que parece: cada ingrediente necesita una temperatura concreta, los aromas deben incorporarse en el momento exacto para que no pierdan intensidad y después las velas necesitan varios días de reposo antes de estar listas", explican.

Los artículos de la marca están hechos de forma artesanal con cera de soja 100 % natural, libres de parafinas y de componentes tóxicos, y contienen colorantes y fragancias que garantizan su respeto tanto por las personas como por el medio ambiente. La firma cuenta en la actualidad con tres aromas:

Palo Santo : invita a desconectar y ayuda a crear una sensación inmediata de calma

: invita a desconectar y ayuda a crear una sensación inmediata de calma Lavanda : está pensada para favorecer el descanso y crear un ambiente relajante

: está pensada para favorecer el descanso y crear un ambiente relajante Frutos Rojos con Flor de Hibisco: aporta luminosidad, alegría y armonía a cualquier estancia

Las artesanas trabajan ya en nuevas propuestas. "Más que seguir modas, nos guiamos por las sensaciones y emociones que nos transmiten. Siempre asociamos aromas con experiencias y recuerdos. Probamos diferentes combinaciones hasta encontrar aromas que realmente transmitan bienestar", explica Carla Gallego, que añade que no lanzan una vela hasta que están completamente convencidas del resultado.

Y como nadie mejor que ellas sabe la importancia de encontrar el aroma perfecto, Luscándida también hace velas por encargo para regalos u ocasiones especiales. Una forma de dar a conocer el bonito proyecto que desarrollan mano a mano y que no descartan ampliar a través de la realización de talleres, aunque esto es algo que valorarán a largo plazo.

Un camino hacia la sostenibilidad

El proyecto de estas artesanas ha tenido un muy buen recibimiento. "La gente valora que detrás de cada vela hay muchas horas de trabajo, pruebas y dedicación, y aprecia que cada pieza esté hecha de manera completamente artesanal", indican las responsables de Luscándida, convencidas de que "la sociedad está cada vez más sensibilizada con el cuidado del planeta", lo que va de la mano de un cambio de consumo.

Así, existe cierta tendencia en volver hacia lo natural, preocupándose por el origen de los ingredientes o elementos que forman aquello que se adquiere. "Cada vez vemos que más personas buscan productos diferentes, hechos con cariño y que tengan una historia detrás. También hay una mayor preocupación por conocer qué compramos y cómo está elaborado", considera Gallego.

Las velas de Luscándida son un gran ejemplo: al estar hechas con cera de soja, producen una combustión más limpia que muchas otras elaboradas con parafina; y al no contener componentes tóxicos, resultan una opción más respetuosa tanto con el medio ambiente como con las personas. Es, sin embargo, fundamental usarlas de forma responsable y siguiendo las recomendaciones.

Varias velas de Luscándida. Cedida

"Nosotras queremos aportar nuestro pequeño granito de arena ofreciendo un producto artesanal, sostenible y pensado para cuidar tanto de las personas como del entorno. Luscándida no nació para vender velas; nació para crear momentos de calma y demostrar que la artesanía, la sostenibilidad y el bienestar pueden ir de la mano", concluyen estas dos compañeras y amigas.

Las velas de Luscándida pueden adquirirse en Beauty Live Espacio Aroma, en la planta baja del Centro Comercial Camelias de Vigo, así como en los mercados en los que participan sus responsables, que ya trabajan en la web y atienden pedidos a través de redes sociales y WhatsApp. Una forma cercana de adquirirlas, tratando directamente con Matilde Pérez y Carla Gallego, que transmiten tanto entusiasmo por el proyecto como calma dan sus velas.