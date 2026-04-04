El equipo de los emigrantes gallegos en EEUU fundado antes que el Celta: "Pagamos en pulpo y Estrella"

"Non teño ningunha dúvida de que os galegos de Nova York, aunque sean poucos, multiplicaranse expritualmente". Estas fueron las palabras de Castelao en 1946, tras su visita a la recién creada Casa de Galicia neoyorquina. Lo que seguramente no predijo el rianxeiro fue que el fútbol sería uno de los pilares que mantendría y expandiría la identidad gallega en la ciudad estadounidense.

Buenos Aires, La Habana y Nueva York fueron los tres principales destinos de los inmigrantes y exiliados gallegos. En la urbe estadounidense, un grupo de ellos crearon un club de fútbol en 1922, un año antes de la formación del Celta de Vigo. Pahiño no había nacido y Galicia ya jugaba a la pelota en los Estados Unidos.

En los años 20 y 30 el equipo tuvo varias denominaciones: Galicia FC, Galicia Sporting Club y Brookhattan Galicia. El nombre cambiaba, pero no el origen gallego de sus jugadores, seguidores y fundadores. Su relevancia fue tal que se llegaron a enfrentar al Real Madrid en 1927, cosechando un empate contra los de Santiago Bernabéu.

El club de la capital española no tenía previsto jugar contra los emigrantes gallegos, sino contra los Brooklyn Wanderers. Su dueño, Nat Agar, "consintió" que su conjunto se retirase para permitir que los once jugadores del Galicia FC se enfrentaran a los blancos, que tuvieron que remontar tras adelantarse los gallegos en el marcador ante los 5.000 aficionados presentes.

Artículo del New York Times sobre el partido entre el Galicia FC y el Real Madrid de 1927 The New York Times Archives

El club no pertenecía a la Casa de Galicia en Nueva York, que fue creada en 1940 por el Frente Popular Antifascista Gallego bajo el nombre de Unity Gallega. Fue tras la desaparición del equipo en los años 60 cuando las juventudes de los emigrantes gallegos cogieron el testigo de esta exitosa tradición futbolística —acumulan varios títulos en diferentes ligas y divisiones— y fundaron el NY Galicia.

Refundado en 2007

"Tuvieron el equipo 15 años y, después, en los años 80 y 90, ya no había equipo de fútbol", afirma el miembro de Casa de Galicia y refundador de NY Galicia, Marcos Roel, a Treintayseis, que explica que estas sociedades pasaron dificultades económicas y pérdida de socios a finales del siglo XX. Esta razón llevó a la desaparición del club.

Plantilla del NY Galicia en la década de los años 60 NY Galicia

En 2007, Marcos recibe el encargo de la entonces presidenta de Casa de Galicia, Rita Cadio, de relanzar la sección de fútbol. "Ahí empezamos a buscar jugadores, patrocinadores y cosas así", señala este empresario del sector turístico, hijo de emigrantes gallegos, que admite que "los primeros años fueron un poco difíciles".

"No éramos muy buenos, era una lucha cada fin de semana para tener los jugadores suficientes para competir", indica Marcos, quien asegura que algunos miembros de la plantilla decidieron "hacer un poco más serio esto". Así, poco a poco y con la ayuda de las redes sociales, fueron captando jugadores —incluso no gallegos o españoles— para acumular calidad y mejores resultados.

En la actualidad, se encuentran en la segunda división de la Cosmopolitan Soccer League, competición semiprofesional de la ciudad de Nueva York, y son uno de los equipos más destacados. "Antes nos matábamos para tener 11 para jugar un domingo y ahora para entrenar tenemos a 30 o 40 jugadores", asegura Marcos, que recuerda que el año pasado estuvieron a punto de ascender.

Los gallegos no son el núcleo de NY Galicia

Pero no todos los futbolistas del NY Galicia son gallegos. La migración del noroeste peninsular hacia los Estados Unidos se ha ido diluyendo con el paso del tiempo. "No es como antes, cuando tú migrabas y te quedabas por 20, 30, 40 o 50 años, como mis padres", afirma Marcos, que considera que la inmigración moderna es más efímera.

"Este año hemos perdido seis o siete jugadores", explica el miembro de Casa de Galicia, que detalla que cada año pierden efectivos porque vuelven a España, dejan de jugar al fútbol o la empresa les cambia de destino. "No podemos basarnos en un grupo exacto", añade el descendiente de una mujer de Tomiño (Pontevedra) y un hombre de Cambre (A Coruña).

Plantilla del NY Galicia Facebook

Además, no todos los inmigrantes "saben jugar al fútbol", por lo que tiran de amistades y conocidos para completar la plantilla. Así es como la mayoría de los jugadores ya no son gallegos, sino migrantes de otras partes de España o de países de habla hispana.

"Pagamos en pulpo y Estrella"

También compiten contra equipos que pagan a sus jugadores por partido, oferta que desde la Casa de Galicia no pueden igualar. "Hay jugadores españoles en otros equipos que nos encantaría tener en el nuestro, pero como nosotros no pagamos, nos quedamos con los que quieren jugar gratis", afirma Marcos en llamada telefónica desde Nueva York.

"Nosotros pagamos en pulpo y en Estrellas (Galicia)", bromea el hijo de migrantes, que recuerda que compiten en "la liga más antigua de todos los Estados Unidos, que cuenta con más de 100 equipos en seis o siete divisiones".

En este sentido y a las puertas del Mundial 2026, asegura que el fútbol está creciendo en todo el país: "Ahora vivo en Nueva Jersey y todos los fines de semana, en todos los campos, hay partidos de fútbol", recalca Marcos. Además, las canteras de los grandes clubes europeos tienen presencia en Nueva York y colaboran en el auge del deporte rey en los Estados Unidos.

Este crecimiento afecta a la plantilla de NY Galicia, que cada vez le cuesta más encontrar un campo donde entrenar o disputar los partidos de liga. "A veces, en un mes, entrenas cuatro días y en cuatro campos diferentes de toda la ciudad: uno en Brooklyn, uno en el Bronx, otro en Queens y otro en Manhattan", incide Marcos.