Más de 1.000 participantes corren contra el cáncer en Mos (Pontevedra) Concello de Mos

Más de 1.000 corredores han participado este sábado en la IV edición de la Carrera Solidaria "CorreMOS contra o Cancro" que discurrió por el entorno del río Louro.

La alcaldesa mosense, Nidia Arévalo, que también participó en la carrera, ha destacado la extraordinaria respuesta de los vecinos y ha agradecido el trabajo de organización, asociación, voluntariado, personal municipal y patrocinadores que hicieron posible que se llevase a cabo esta cuarta edición de la prueba.

Como novedad, este año se entregó un premio especial al CEIP Mestre Valderde Mayo por ser el centro escolar que aportó mayor número de participantes.

Ganadores