Más de 1.000 participantes corren contra el cáncer en Mos (Pontevedra)
Mario Rodríguez y Noemí Álvarez han sido los vencedores de la IV edición de la carrera solidaria "CorreMOS contra o Cancro"
Información relacionada: Mos (Pontevedra) renueva el distintivo Sendero Azul 2026 para el Paseo del Río Louro
Más de 1.000 corredores han participado este sábado en la IV edición de la Carrera Solidaria "CorreMOS contra o Cancro" que discurrió por el entorno del río Louro.
La alcaldesa mosense, Nidia Arévalo, que también participó en la carrera, ha destacado la extraordinaria respuesta de los vecinos y ha agradecido el trabajo de organización, asociación, voluntariado, personal municipal y patrocinadores que hicieron posible que se llevase a cabo esta cuarta edición de la prueba.
Como novedad, este año se entregó un premio especial al CEIP Mestre Valderde Mayo por ser el centro escolar que aportó mayor número de participantes.
Ganadores
- Categoría Absoluta Masculina 10 kilómetros: Mario Rodríguez (Celta Atletismo), 33:53.
- Categoría Absoluta Femenina: Noemí Álvarez (Club Deportivo Delikia), 41:54.
- Carrera de 5,7 kilómetros masculina: Pablo Vicente (Vila de Cangas), 20:33.
- Carrera de 5 kilómetros femenina: Naomi Domínguez (Club Deportivo Delikia), 24:35.