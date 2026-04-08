Desde "CelesChiño" a "le falta la navaja": Humor en la presentación de la mascota del Celta

El Celta vuelve a contar con mascota oficial: Chiño, un vocablo que, en "vigués", significa mucho. Se trata de un apelativo que podría equipararse al "tío" o al "meu", pero en versión olívica.

Muchos acertaron: Chiño es el nieto y, por ende, sucesor de "Nocho", la primera mascota-gaviota que tuvo el club olívico y que fue reemplazada, durante la época dorada del equipo, por Celestino, la mascota más alternativa de La Liga.

En uno de los últimos descensos a Segunda División, Celestino fue enviado a la cola del paro -así bromearon algunos en redes sociales-, y poco o nada más se supo de este personaje que se recorría Balaídos de punta a punta durante los encuentros.

Nadie se esperaba que, pasados casi tres años del centenario del club olívico, este optase por recuperar la figura de animador. Pero así ocurrió este pasado martes: El Celta presentó con todos los honores a Chiño, primero de su nombre y nieto de Nocho. Su apellido es "Fodepincho", en alusión clara a los simpáticos turistas que visitan Galicia y a la práctica abusiva que llevan a cabo las gaviotas en Samil, dejando a los vigueses sin el bocata de las 17:00 horas.

Pronto la publicación se llenó de aplausos y fue acogida con mucha alegría. No faltaron las bromas ni la retranca gallega, como era de esperar: "Grande Chiño, esto é noso", escribía un usuario. "A gaivota é unha ave que identifica a Vigo e a Balaídos", anotaba otro.

También había quien tenía un recuerdo hacia Celestino y pedía una ceremonia para el "traspaso de poderes".

Reconocimiento médico y presentación en sala de prensa

Al nivel de un futbolista estrella, Chiño, que no fue capaz de superar el reconocimiento médico -según él pesaba más por haberse subido a la báscula con gafas- fue presentado en sala de prensa por la presidenta del Celta, Marián Mouriño, y por Marco Garcés, director deportivo.

Los tres escenificaron la firma del convenio con la gaviota, que luego se quejaba con retranca en sus redes sociales de no haber recibido el alta en la Seguridad Social. "Me dicen que tiene una gran velocidad para quedarse con los pinchos", bromeaba Garcés siguiendo la broma que el Celta había iniciado pocas horas antes: "Chiño, o extremo oportunista chega ao clun para roubarvos o bocadillo en cada partido".

Parece que este potencial ladrón de bocatas ha sido recibido con alegría en Balaídos, que ya pide peluches con su forma. Falta por conocer si saltará al terreno de juego en el próximo encuentro en el municipal vigués al no haber superado el "reconocimiento médico" ni estar dado de alta en la "Seguridad Social".

Los seguidores del Celta -y del humor en general- pueden seguir las aventuras de Chiño en su propio perfil de Instagram.