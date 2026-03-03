La Universidade de Vigo elige a su nuevo valedor

La sesión extraordinaria del claustro de la UVigo, celebrada este martes en Pontevedra, ha designado al catedrático de Derecho Mercantil Julio Costas Comesaña como nuevo valedor de la institución.

La candidatura de Costas recibió 66 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones en la segunda ronda de votaciones a la que concurría como único candidato.

Según el nuevo valedor, su candidatura es una "propuesta de consenso" alcanzada por los tres candidatos al Rectorado, cuyas elecciones se celebrarán en mayo.

Costas relevará en el cargo a la catedrática de Derecho Procesal Esther Pillado al frente de este órgano encargado de velar por los derechos y libertades de la comunidad universitaria.

Acoso sexual

Además, en el claustro se ha tratado el segundo 'Diagnosis del acoso sexual y acoso por razones de sexo en la UVigo', observándose una "reducción significativa" del acoso en comparación el estudio realizado en 2018.

Así, los casos de acoso sexual registrados entre personal docente e investigador pasaron de un 7,07% a un 3,8%, mientras que entre los estudiantes del 4% al 2,5% y en el personal técnico y de gestión se mantiene en el entorno del 5,8%.