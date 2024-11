Paloma Sánchez-Garnica y Beatriz Serrano, Premios Planeta 2024: "Aún sorprende que seamos dos mujeres"

Paloma Sánchez-Garnica y Beatriz Serrano son la ganadora y finalista de los Premios Planeta de este año. Una edición muy especial para este importante galardón literario, que cumplía su 75 aniversario y que, en esta ocasión, estuvo marcado por el triunfo de estas exitosas mujeres.

Sánchez-Garnica se alzó con el codiciado premio por su novela "Victoria", una obra ambientada entre el Berlín de la postguerra y el Nueva York de la Guerra Fría. La novela combina ficción y realidad histórica para explorar los matices de la condición humana, mostrando tanto lo mejor como lo peor de las personas.

Por su parte, "Fuego en la garganta" de Beatriz Serrano fue elegida como finalista. Una historia que recorre la infancia de una chica que no encuentra su lugar en el mundo y aborda las relaciones familiares.

A pesar de las diferencias en sus tramas, ambas novelas destacan por sus poderosos personajes, tal como señaló José Creuheras, presidente del Grupo Planeta, en la ceremonia de entrega. Ahora, ambas escritoras nos reciben en Vigo para presentar sus nuevos éxitos literarios.

Pregunta: Paloma, Beatriz, enhorabuena por este reconocimiento. Quería empezar preguntándoles, ¿qué significa para ustedes recibir un galardón como este en un momento en el que las mujeres están cobrando cada vez más protagonismo en la literatura?

Paloma Sánchez-Garnica: Muchas gracias. Hemos tardado en llegar, pero hemos llegado. Y es que vendemos mucho, porque las mujeres también compramos muchos libros. Pero era lo que tenía que ser, porque formamos parte de la sociedad.

En cuanto a lo que supone, para mí concretamente, llegar a una meta. Ha sido un camino muy largo, porque llevo más de cuatro décadas - las dos últimas dedicadas a escribir - buscando lo que quiero ser y lo que quiero transmitir. Creo que es ese punto, con mi novena novela, en el que me encuentro en la cima. Una cima en la que, si miro para atrás, veo la estela de mis pasos, y si miro para adelante veo un horizonte impresionante.

Beatriz Serrano: Para mí, lo primero, me encanta poder compartir esto con Paloma. Pero me parece que el hecho de que llame la atención que seamos dos mujeres significa que aún no estamos realmente allí. Que siga siendo algo de lo que se hable o celebre es porque todavía no es habitual, porque aún sorprende.

Dicho esto, para mí ha significado un cambio de vida. Tanto "El descontento" como "Fuego en la garganta" los escribí mientras trabajaba y tenía un podcast. Y, para mí, este reconocimiento, además de ser un altavoz para mi próxima novela, me da una tranquilidad y una seguridad económica para dedicarme, por un tiempo, única y exclusivamente a esto.

P: También el reconocimiento de un trabajo bien hecho, porque las críticas además están siendo estupendas

Beatriz: Sí, por supuesto. Aunque, bueno, yo antes le decía a Paloma que la crítica que más miedo me da es la de la gente a la que quiero, porque sienten que los libros que escribo son para ellos. Entonces, para mí, que no les hubiese gustado, me aterraba.

P: Paloma, esta en su segunda nominación a los Premios Planeta, ¿cómo ha cambiado su experiencia desde que quedó finalista en 2021?

Paloma: La verdad es que la experiencia de ser finalista fue fantástica, porque tuve también a tres compañeros muy divertidos que fueron muy generosos, y todo estuvo muy equilibrado. Además, la novela funcionó muy bien, así que, salvando el tema económico, estuve muy a gusto. Lo bueno es que he tenido un aprendizaje y sé lo que es estar en la posición de Beatriz, por lo que trato de actuar con la generosidad y el cariño con los que me trataron a mí.

P: "Victoria" está ambientada en el Berín de la postguerra, ¿qué le llevó a hablar de ese periodo histórico?

Paloma: Cuando terminé mi anterior novela, "Últimos días en Berlín", estaba muy concentrada y atenta a las consecuencias que tuvo el nazismo, sobre todo en relación con la violación de los derechos fundamentales de los judíos. Pero me di cuenta de que, al otro lado del Atlántico, en un país democrático, en la cuna de la libertad y los derechos, también se atentaba contra los derechos fundamentales de una parte de la población, ya fuera por su raza o por su ideología.

Eso fue lo que me llevó a documentarme sobre el profundo sur de los Estados Unidos, con esas leyes de segregación racial totalmente discriminatorias, y a focalizarlo en un Nueva York marcado por el macartismo y el pánico que se desarrolló.

P: Un gran trabajo de investigación detrás de la novela

Paloma: Sí, pero es que eso es precioso porque sirve para entrar en esos mundo pero a través de las vidas de personas cotidianas. Y, además, la documentación es fascinante porque vas tirando de hilos y descubriendo cosas que te sorprenden.

P: Y Beatriz, esta es tu primera nominación, ¿cómo está viviendo la experiencia?

Beatriz: Es una experiencia muy bonita, sobre todo porque una segunda novela da mucho vértigo. Todos te dicen: "Quítatelo de encima cuanto antes", porque además te advierten que si tardas mucho, la gente se va a olvidar de ti. Entonces, el nivel de presión después de tener un primer libro que ha funcionado bien es tremendo. Además, tenía el reto de dejar de ser "La chica de El Descontento" y empezar a ser Beatriz Serrano. Para mí, este premio es eso: dejar de ser la chica de "El Descontento", y es muy emocionante.

Paloma: Es absolutamente verdad lo de la segunda novela, es un vértigo tremendo. Porque con la primera novela todo es nuevo y maravilloso, pero cuando te enfrentas a la segunda es cuando vienen las dudas. Pero ahora ya has saltado y ya estás volando.

P: También imagino que es la presión, cuando publicas el primero no esperas nada, pero con el segundo ya vienen las expectativas

Beatriz: Claro, hay mucha inocencia. Incluso a la hora de escribirlo, con el primero ni siquiera tenía editor y no sabía que podía decir 'no' a algunas cosas. Ya con la segunda, has aprendido y sabes más, ya no eres tan inocente. Aunque yo intento que eso no contamine mi forma de escribir, y trato de no pensar en nadie cuando escribo, como cuando surgió la primera, aunque no es tan fácil en la segunda.

P: Esta segunda novela se describe como "una niña que obra milagros" pero en realidad trata temas mucho más profundos como la salud mental, ¿con esto le quería transmitir un mensaje a sus lectores?

Beatriz: Es verdad que, con el tema de los milagros, parece que tiene este componente sobrenatural, pero para mí se trata de costumbrismo mágico. En el libro, todo tiene que ver con los "silencios familiares" y la herencia de cosas que no te han explicado. Desde la parte de los milagros, intento explorar cómo ella no sabe gestionar sus propias emociones. Para mí, es un poco la fragilidad y la fortaleza de las emociones, aunque con mis novelas no intento mandar ningún mensaje. Sin embargo, sí me gusta lanzar preguntas a los lectores.

P: Por último, ¿qué esperan que se lleven los lectores de las novelas?

Paloma: Pues, espero que la novela les entretenga

Beatriz: Yo, la verdad, espero que les sorprenda