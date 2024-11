Carlos Volta, creador de ELLOS: "Se desconoce la historia de la moda masculina gallega"

Tras unas exitosas primera y segunda edición, ELLOS Muestra de Moda Masculina regresa a Galicia, concretamente a Pontevedra, para proponer dos jornadas con desfiles de múltiples firmas de moda masculina así como ponencias y debates entre expertos/as del sector.

Esta Muestra, única pasarela y foro de la moda masculina española, arrancará el viernes 15 de noviembre a las 20:00 horas y se extenderá a lo largo de todo el sábado. Y de cara a un fin de semana en el que la moda masculina será protagonista, en Quincemil hemos hablado con Carlos Volta, el productor gallego de TV y moda creador de este evento.

"La moda no es solo lo que vestimos: es lo corporal, el pelo, la piel, el cuidado físico, la salud mental... es una manera de vivir y expresar la vida" Carlos Volta, productor gallego de TV y moda

Te voy a empezar preguntando, Carlos, por tu relación con la moda...

Mi relación con la moda empieza en el año 84/85, cuando estudio diseño de moda en Goymar A Coruña. Fui de la primera generación de estudiantes de moda aquí porque los diseñadores gallegos tradicionales muchos venían de familia y otros estudiaron fuera. Goymar se instaló en A Coruña y fue la primera escuela que ejerció e impartió la asginatura de diseño de moda.

Yo era lo que antes explicaba con un término que por suerte ya no uso: un fashion victim. Me gustaba vestir y sobre todo llevr mi idea a la calle, además dibujaba bien. Aunque estudié diseño luego mi relación con la moda fue cambiando porque hay muchas ramas y sectores, a pesar de que presenté varias colecciones en su momento. Me desvié vistiendo a mi padre, a mi hermano, siendo estilista en televisión...

Empecé como diseñador y cuarenta y pico años después comencé a producir moda en televisión y eventos. Quería mostrar mi idea de vestir porque veía que faltaban propuestas diferentes para hombres. Además también quería conocerlo todo sobre la moda: historia, pintura, arte... la moda no es solo téxtil sino también cultura.

¿Con qué objetivo decides crear ELLOS Muestra Moda Masculina?

Tras más de 500 programas de televisión dedicados al mundo de la moda veía que ya no me satisfacía y tenía un proyecto en mente que era justamente ese: mostrar a través de una pasarela las tendencias para el hombre en todas sus vertientes: clásico, sport, street style... pero también la creatividad, la locura, lo rompedor.

El hombre en España es "sota, caballo, rey" a la hora de vestir, supongo que por cultura y por falta de atrevimiento. Por eso mismo quería mostrar esas vertientes para que lo masculino también tenga opciones y pueda vestir como quiera o romper moldes como hacen en países como Italia o ciudades como Londres, Berlín o Nueva York.

Queremos crecer y continuar introduciendo, además de desfiles, foros de debate dinámicos que hablen de todo, porque la moda no es solo lo que vestimos: es lo corporal, el pelo, la piel, el cuidado físico, la salud mental... es una manera de vivir y expresar la vida. Es verdad que hay gente a la que le da igual, pero instintivamente uno elige unos colores, unos tonos y unas prendas según el ánimo del día.

III edición de ELLOS Muestra de Moda Masculina. @ellosmmm2024

¿Qué nos vamos a encontrar en la pasarela de este fin de semana? ¿Cómo se va a representar la figura masculina en esta ocasión?

Aunque yo soy el creador quiero aclarar que tengo un equipo grande y muy válido, porque uno puede crear mucho pero sin profesionales cerca no es nadie.

Como distintivo de ELLOS, no presentamos colecciones para el año siguiente como hacen la mayoría de las pasarelas, sino que presentamos cápsulas vigentes. En esta ocasión, serán de otoño e invierno 2024-2025. Tenemos desfiles, foros, debates, pequeñas ponencias... e incluso un pequeño cóctel. Queremos un evento dinámico y entretenido. Se puede consultar la programación completa en la web.

"El hombre se atreve menos por el qué dirán, aunque yo creo que la sociedad avanza y ya no tenemos esas cosas en la cabeza" Carlos Volta, productor gallego de TV y moda

Este año también se celebró la tercera edición de esta muestra también en Galicia. ¿Cómo fue el evento celebrado en mayo y qué esperas de este?

En el primero, que lo celebramos en Málaga, ya tuvimos un lleno absoluto y gran repercusión en medios y redes sociales: en Instagram tuvimos más de 700.000 interacciones. La de segunda edición también fue maravillosa, elegí Vigo para celebrarla porque esa ciudad creó el movimiento de amor a la moda junto a A Coruña y Ourense. Fue una experiencia muy bonita, yo estaba muy nervioso y eso que no lo soy. Ahora también lo estoy, porque se celebra en mi ciudad y creo que será igual de positivo que las anteriores o más.

¿Por qué dos ediciones seguidas aquí en Galicia, cuál es la relación de nuestro territorio con la moda?

La relación es brutal. Lo comenté hace un año y pico en un debate junto con Pedro Mansilla, Nuria Sardá, Agatha Ruiz de la Prada... que para mí los tres pilares de la moda son Madrid, Barcelona y Galicia. Imparto clases a jóvenes y veo que se desconoce la historia de la moda masculina gallega. Se hicieron cosas maravillosas en los años 80 como los desfiles Luada que se relaizaban en el Teatro García Barbón, creados por el publicista y visionario Luís Carballo. Aquí hubo y sigue habiendo mucho talento: Purificación García, Bimba y Lola, María Moreira, Adolfo Domínguez, Roberto Verino, el propio Inditex...

"La ropa debe ser una segunda piel, tienes que olvidarte de lo que llevas puesto porque si estás pendiente es que vas mal vestido" Carlos Volta, productor gallego de TV y moda

¿Crees que está infravalorada la moda masculina con respecto a la femenina?

No tanto que este infravalorada sino que en España no hemos tenido muchos grandes ejemplos masculinos y además tanto por cultura como por prejuicios la mujer siempre se ha preocupado, o más bien le hemos obligado, por cómo vestir. En España no hay muchas marcas de moda masculina que aporten identidad sino más bien mezclan lo italiano, lo inglés... Además el hombre se atreve menos por el qué dirán, aunque yo creo que la sociedad avanza y ya no tenemos esas cosas en la cabeza.

¿Qué tendencias vienen y cuales se van?

En el momento actual en que vivimos todo se lleva, todo es válido, todo puede funcionar. Lo más importante no son las tendencias, aunque está claro que hay alguna que está muy de moda, como la sastrería clásica adaptada a los tiempos de hoy. Vestir, por ejemplo, un traje de sastre en vez de con corbata con un jersey de cuello vuelto y unas zapatillas.

Eso es una maravilla y además es cómodo: la comodidad es una gran palabra. Debes estar cómodo al verte al espejo y te tiene que gustar lo que ves y cómo lo defiendes. La ropa debe ser una segunda piel porque si estás pendiente de lo que llevas puesto es que vas mal vestido.

Creo que la cuarta edición también será en Galicia ya en el 2025. ¿Puedes adelantarnos algo sobre ello?

Pretendemos que ahí sea en abril o mayo del año que viene, que es cuando las firmas tienen la producción ya hecha y la colección primavera-verano a la venta. En cuanto a la ubicación, quiero que se celebre en A Coruña porque es donde estudié y porque también tengo familia que vive allí.

Primero teníamos la idea de hacerlo en Tui y contar con la participación de diseñadores portugueses para que fuese el primer país extranjero en participar, pero por agendas no pudo ser. Mi intentanción es que se mueva por España, aunque siempre haya presencia gallega claro, que se pueda celebrar en Andalucía, Valencia, Madrid... Creo que no importa tanto el lugar porque la comunicación a través de medios y redes puede hacerlo llegar a cualquier parte.