Nacho Carreras explora el suspense en 'Marea Muerta', un thriller en el corazón de las Islas Cíes

Un fin de semana de septiembre, marcado por un fuerte temporal, y solo una decena de personas acampadas en las Islas Cíes al finalizar la temporada alta. La tranquilidad de este paraíso natural se rompe abruptamente con el hallazgo de un cadáver en la playa, las gaviotas acorralan los restos del cuerpo que ha sido acuchillado y que tiene el rostro desfigurado de manera brutal.

Así comienza Marea Muerta, la última novela de Nacho Carreras. El joven periodista y escritor vigués presenta su último thriller, una apasionante historia sobre un asesinato en las Islas Cíes, donde todos los personajes parecen sospechosos. A lo largo de la trama, Carreras, guiado por su protagonista, Nora, una detective privada, nos lleva a descubrir la verdad.

Pese a continuar con su tradición de novela negra, Carreras presenta una novela menos violenta que las anteriores otorgando más peso a los personajes y sorprendiendo con unos giros de guion fascinantes. "Yo me apoyaba mucho en un componente violento que usaba mucha sangre, era todo muy explícito, pero a mi padre le aborrece que sea tan explícito, por eso he decidido hacer una novela con menos sangre y retarme a mí mismo", confiesa el autor.

Un refugio creativo en Baiona

Fortaleza de Monterreal (Baiona). shutterstock

El vigués admite que, pese a haber nacido en la ciudad olívica, en Baiona se siente como en casa. "Es mi lugar de paz. Yo en Baiona me siento la persona más feliz de la tierra, me siento yo completo".

De hecho, Carreras ha descubierto que, las mejores ideas se le ocurren dando vueltas por la fortaleza de Baiona. "Prefiero levantarme muy pronto en vacaciones, sobre las 06:00 de la mañana para darme una vuelta y pensar. La cosa es que además me despeja un montón la cabeza", explica su método el escritor.

Curiosamente, la idea para Marea Muerta no surgió en Baiona, sino durante una excursión a las Islas Cíes en 2019. Mientras comía un bocadillo con su primo, las gaviotas los acosaban, y su primo bromeó: "¿Te imaginas poner un cadáver aquí y que se lo coman las gaviotas?". Esa ocurrencia fue el punto de partida para la novela. "Me pareció una idea fantástica para comenzar una novela", recuerda Carreras.

Una pasión temprana

La pasión de Carreras por la escritura comenzó a una edad temprana, mucho antes de esas caminatas creativas por Baiona. "Tendría unos 11 años cuando me di cuenta de que la escritura se me daba bien", señala. Cuando a su tío Manuel le regalaron un ordenador en el banco, con el que Nacho comenzó a escribir fichas de fútbol."Recuerdo una de las clases que tuvimos de literatura que nos pidieron hacer un poema y que la profesora me felicitó expresamente. Ya entonces tenía la noción de que se me daba bien la escritura", recuerda el escritor.

Sin embargo, no fue hasta el año 2012 o 2013, cuando esa pasión se materializó definitivamente, tras leer "La mano de Fátima" de Ildefonso Falcones. "En ese momento pienso que me encantaría hacer una novela histórica ambientada en Baiona", confiesa el escritor, y "un proyecto que, por cierto, sigo teniendo en mente", adelanta.

Sin embargo, la novela historia era un proyecto "completamente superior a mí", admite el escritor. "Me vi desbordado: no tenía ni la capacidad, ni la madurez, ni la inteligencia" para llevar a cabo un proyecto de esas características. Es por eso que, en ese momento Carreras decidió probar suerte con su otro género, su "género predilecto", la novela negra.

Y, en este caso, el autor explica que, su primera novela surgió "como surgen las buenas historias", dando un paseo con su amiga Ana. De ese paseo surgió "El ángel fiel", ambientada en Baiona, a la que siguió "El abrazo del Oso Rojo", también ambientada en las Rías Baixas.

"Devolver a mi hogar ese orgullo"

Una de las mejores playas de España está en Vigo: agua turquesa y arena blanca, ideal para el verano

Ya sea en Baiona, en Vigo o en Ponteareas, todas las novelas de Nacho Carreras están ambientadas en Galicia, y en particular en las Rías Baixas. "Para mi ambientar las novelas en Galicia es una forma de combatir la morriña, porque llego a un estado de concentración en el que veo lo que escribo. Mi imaginación me permite estar allí también", explica el escritor.

Además, Carreras explica que, si hay una cosa de la que se siente orgulloso es de ser gallego y que siente que sus novelas son una forma de devolverle su tierra ese orgullo. "Es una forma de devolver a mi hogar ese orgullo que yo siento de la forma en la que sé. De hecho, no creo que haya ningún libro que escriba que no esté ambientado en Galicia", se aventura a pronosticar el escritor.

Grandes influencias

Entre los autores que más han influido en la escritura de Nacho Carreras se encuentra Stephen King, el maestro del terror. Además, Domingo Villar ha sido una inspiración clave para él, al descubrirle que los crímenes no tienen que suceder "en Washington o en Nueva York, sino que puede pasar en Vigo, en Baiona o en cualquier sitio. Y para mí ese es el valor de Domingo Villar", explica el autor, "además de ser un escritor fantástico, por supuesto", apunta.

Otras de sus grandes influencias son Gabriel García Márquez, Ildefonso Falcones o John Katzenbach.