El Plan ProDeporte inicia su andadura con 1,8 millones para ayudar a clubes de Pontevedra

La Diputación de Pontevedra impulsará el Plan ProDeporte para ayudar a clubes de toda la provincia. Contará con una dotación inicial de 1,8 millones de euros y, para presentarlo, la vicepresidenta del ente y diputada de Deportes, Luisa Sánchez, mantuvo un encuentro con una treintena de estos clubes.

En la reunión celebrada en la sede de Vigo, en la que también participó la directora de Deportes, Xisela Aranda, los representantes de las entidades pudieron conocer de primera mano las características de la convocatoria, así como formular preguntas y resolver dudas sobre el procedimiento de solicitud. Además, recibieron una guía práctica que explica los principales aspectos de la convocatoria de forma clara.

"Queremos que ProDeporte sea una herramienta útil para los clubes, que les permita afrontar mejoras que necesitan y que muchas veces no pueden asumir con sus propios recursos", destacó Luisa Sánchez. En esta línea, señaló que la Diputación "no solo aporta las ayudas, sino que también quiere acompañar a los clubes, facilitar la tramitación y dar a conocer la convocatoria en detalle".

Competiciones oficiales

El Plan ProDeporte cuenta con un presupuesto inicial de 1,8 millones de euros, con posibilidad de ampliar el crédito en otros 1,8 millones en función del volumen de solicitudes y de la disponibilidad presupuestaria. Las ayudas están dirigidas a clubes deportivos de la provincia sin ánimo de lucro que participen en competiciones oficiales o cuenten con licencias federativas de deportistas que participen en competiciones oficiales de carácter individual.

Las subvenciones permitirán financiar obras de mejora o creación de instalaciones, equipamientos y espacios deportivos, así como la adquisición de equipamiento deportivo y de otro material inventariable necesario para el funcionamiento de los clubes. En el caso de las obras, las ayudas podrán oscilar entre los 5.000 y los 15.000 euros, mientras que para la adquisición de equipamientos serán de entre 1.000 y 5.000 euros. Si se combinan ambas modalidades, el límite máximo será de 15.000 euros.

Además, la convocatoria establece que las subvenciones podrán cubrir hasta el 100 % de la inversión subvencionable, dentro de los límites establecidos para cada modalidad.