Disminuyen los delitos en rural pontevedrés pero aumentan los perpetrados contra el patrimonio en la provincia

Abel Losada, subdelegado del Gobierno en Pontevedra, desgranó el informe alusivo a la evolución de la delincuencia en la provincia durante el primer semestre de 2026. Lo hizo en la Junta Provincial de Seguridad, en la que se puso de manifiesto que el número de delitos se mantuvo estable en el ámbito urbano -con un crecimiento de apenas el 0,05%- y descendió en el rural, concretamente, un 1,4%.

Con todo, el subdelegado subrayó que este descenso global "confirma la bajada continua" que se viene produciendo desde 2022, y calificó la provincia como una de las más seguras de España.

Losada felicitó por su trabajo a los máximos responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Pontevedra, es decir, al coronel de la Guardia Civil, Manuel Touceda; al comisario jefe provincial, Juan José Díaz, y al comisario jefe operativo de Vigo-Redondela, Luis Hombreiro. En la reunión participó también la jefa de la Unidad de Violencia contra la Mujer, María José Rodríguez, y la secretaria general de la Subdelegación, María Isabel Alonso.

33.000 delitos anuales

Más pormenorizadamente, Losada aseguró que la provincia sigue en la senda de situarse, a finales de este año, por debajo de los 33.000 delitos anuales. Según el subdelegado, se sigue una "clara línea descendente" desde 2022. No obstante, advirtió de que un pequeño número de delincuentes reincidentes, especialmente en los delitos contra el patrimonio, está afectando mucho a las estadísticas. Por este motivo, volvió a apelar a la necesidad de que se incrementen las órdenes judiciales de ingreso en prisión preventiva y también de que se recurra a los juicios rápidos, en la medida en que engrosan los antecedentes judiciales. "La experiencia nos dice que cuando estos autores están en prisión vuelve la tranquilidad", afirmó.

En los seis primeros meses del año, la Policía Nacional registró en el conjunto de las cuatro comisarías —Vigo-Redondela, Pontevedra, Vilagarcía y Marín— un anecdótico incremento de solo 5 delitos, pasando de 8.825 a 8.829 (+0,05 %), y realizó 1.621 detenciones, un 2,5 % más.

Por tipos de delitos, destaca el descenso de los delitos contra la libertad sexual (-20 %), los robos con violencia (-15 %) y los relacionados con las drogas (-14 %).

Disminuyen los actos delictivos en Vigo-Redondela y Marín y aumentan en Pontevedra y Vilagarcía

Por comisarías, la de Vigo-Redondela vuelve a bajar, esta vez un 1,54 %, acumulando así un nuevo semestre en números verdes. Pasó de 6.157 a 6.062 hechos delictivos. La Comisaría de Pontevedra registró una subida del 4,59 % en el semestre después de varios años de descensos (pasa de 1.502 a 1.571 delitos entre enero y junio), la de Vilagarcía registró un incremento del 7,9 % (pasó de 796 a 859 delitos) y, finalmente, la de Marín recortó las cifras de delincuencia semestral en un 8,9 %, al haber pasado de 370 delitos en el mismo período del año pasado a 337.

La Guardia Civil registró 88 delitos menos (un descenso del 1,24 % en la provincia) durante el primer semestre de 2026 y realizó 1.789 detenciones o investigaciones de personas, un 12 % menos. Por tipologías delictivas, en el ámbito rural de la provincia destaca el descenso sustancial de los delitos contra la libertad sexual (-41 %), en la misma línea que lo señalado por la Policía Nacional.

El impacto de la ciberdelincuencia

La Junta Provincial de Seguridad también analizó el desigual impacto de la ciberdelincuencia en este primer semestre del año, dado que, mientras desciende un 9,5 % en el ámbito urbano, aumenta un 9,3 % en el territorio rural. El subdelegado y los responsables policiales coincidieron en la importancia de seguir incidiendo en las campañas preventivas, tanto con el Plan Mayor como dando difusión a las denuncias que se reciban, así como amplificando las alertas del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

VioGén

Finalmente, se evaluaron las estadísticas de violencia de género. Hay un total de 2.077 casos activos en la provincia. No hay ninguna mujer en riesgo extremo, mientras que 26 están en riesgo alto, 361 en riesgo medio y 1.680 en riesgo bajo.

Un total de 1.353 víctimas tienen orden de protección, 139 disponen de teléfono ATENPRO (se entrega a criterio de los Servicios Sociales municipales a las víctimas de violencia de género y/o sexual) y otras 40 disponen del dispositivo Cometa (se entrega por el Juzgado para asegurar que los maltratadores cumplan con la orden de alejamiento).

Un total de 1.090 víctimas cuentan con seguimiento activo por parte de la Guardia Civil, 599 de la Policía Nacional, 111 de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional y 267 de las policías locales de la provincia en aquellos municipios que están adheridos a VioGén.