Localizan el cadáver de un hombre flotando cerca del puerto de Cambados (Pontevedra)

Localizan el cadáver de un hombre flotando en el agua en las inmediaciones del puerto de Tragove, en la localidad de Cambados (Pontevedra).

Tal y como ha confirmado la Guardia Civil a Europa Press, el hallazgo se produjo sobre las 11:30 horas de la mañana y se trata de un varón de entre 60 y 70 años.

El cuerpo ha sido trasladado al puerto donde se ha activado el protocolo de muerte judicial.

Según la Guardia Civil no hay personas desaparecidas en estos momentos.