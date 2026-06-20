Puerto de Tragove, en Cambados

Puerto de Tragove, en Cambados Turismo Rías Baixas

O Salnés

Localizan el cadáver de un hombre flotando cerca del puerto de Cambados (Pontevedra)

El hallazgo se produjo sobre las 11:30 horas de la mañana y se trata de un varón de entre 60 y 70 años

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Localizan el cadáver de un hombre flotando en el agua en las inmediaciones del puerto de Tragove, en la localidad de Cambados (Pontevedra).

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Tal y como ha confirmado la Guardia Civil a Europa Press, el hallazgo se produjo sobre las 11:30 horas de la mañana y se trata de un varón de entre 60 y 70 años.

El cuerpo ha sido trasladado al puerto donde se ha activado el protocolo de muerte judicial.

Según la Guardia Civil no hay personas desaparecidas en estos momentos.