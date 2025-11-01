Tres coches de alta gama embisten a otro y secuestran a su conductor tras un tiroteo en el distrito de Carabanchel

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre fue secuestrado en el distrito de Carabanchel, Madrid, tras ser embestido por tres coches de alta gama. El incidente incluyó un tiroteo y ocurrió a las 20:45, frente a numerosos testigos que alertaron a la Policía. El vehículo de la víctima quedó abandonado con impactos de bala, y se investiga un posible ajuste de cuentas.

La Policía investiga este sábado el secuestro de un hombre en el distrito madrileño de Carabanchel, después de que tres vehículos de alta gama embistieran un coche y raptaran a su conductor tras un tiroteo.

Los hechos sucedieron este viernes a las 20:45 a la altura del número 65 de la calle de Antonio López y ante la mirada de numerosos testigos que alertaron a la Policía.

El vehículo del conductor atacado quedó abandonado en mitad de la calzada, sin ocupantes y con el impacto de varias balas en sus lunas. Los agentes investigan ya la desaparición del sujeto y las primeras hipótesis apuntan a un ajuste de cuentas.

Ajuste de cuentas frente al hotel Praga #Madrid pic.twitter.com/AMGhLlmvQD — Agu Trot (@pewic) October 31, 2025

En un primer momento, se estimó que también había una mujer en el vehículo asaltado, pero la Policía ahora trabaja sobre la tesis de que solo había un ocupante.

Por el momento, no ha trascendido la identidad de la víctima ni de los atacantes, ni tampoco se han practicado detenciones.

El episodio sucedió muy rápido y los atacantes huyeron a toda velocidad. Sin embargo, el escenario de los hechos, a pocos metros del Hotel Praga, estaba muy concurrido y algunos lugareños grabaron el asalto con sus teléfonos móviles.

