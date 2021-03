Horóscopo semanal Libra: predicciones sobre amor, dinero y trabajo del 29 de marzo al 4 abril

Libra (nacidos entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre): El lunes 29, Es un día en el cual deberás tener mucho cuidado con gastos excesivos e innecesarios. También tendrás que precaverte contra ciertos desafíos que te parecerán bastante complejos. Solamente tienes que dejar que todo fluya de una manera más sencilla, para ir encontrando paso a paso el camino correcto y las respuestas adecuadas en cada momento. El martes 30, deberás paliar tu gran personalidad con cierta despreocupación en materia de ganancias. Ya que corres el riesgo de estar demasiado preocupado por tu estabilidad; cuando lo que realmente debería importarte es la ecuanimidad en tus actos y en la manera de sentirte física y anímicamente.

El miércoles 31, te encuentras en una cierta encrucijada en la cual sentirás que te cuesta mantener el equilibrio en la forma de comparte y de sentir las emociones; tanto las tuyas como las de los demás. Por ello es importante que armonices todo de la mejor manera posible. El jueves 1, hoy deberás atender muy bien de qué manera llevas hoy a cabo tus acciones; ya que, aunque el dinamismo te acompaña, también deberías prever de qué manera afrontas ciertos desafíos que marcarán la jornada principalmente en los nativos del primero segundo decanato del signo.

El viernes 2, hoy tendrás que encarar tus impulsos y una gran energía en todos los temas y todas tus actuaciones. Eso no significa que no aproveches tu dinamismo para terminar algunos asuntos que están pendientes desde hace tiempo. Pero por otro lado deberás evitar dejarte llevar por la vorágine del día. El sábado 3, hoy tienes la fortuna de cara y esto te ayudará a conseguir metas soñadas de una manera más sencilla, que otras veces. Por eso es importante que te preguntes, si tus planes internos están de acuerdo con los proyectos de vida. Si es así, genial, Pero si no lo es, deberás analizar todo con calma.

Y el domingo día 4, hoy contarás con dos habilidades muy fructíferas para todo lo que realices; una es la serenidad y la calma, y la otra es la gran energía dinámica que te rodea y que forma parte de ti durante este día. Por ello deberás aprovechar ambas y realizar todo lo que tienes pendiente.

