Horóscopo semanal Sagitario: predicciones de amor y trabajo del 25 al 31 de enero

Sagitario (nacidos entre el 23 de noviembre y el 21 de diciembre): El lunes 25, El último decanato del signo tendrá que poner mucha atención para evitar cierto desánimo en algunos momentos del día. Los demás, sentirán que su mente se agiliza por momentos y que pueden utilizar tanto su razonamiento como tus sus percepciones sutiles. Intenta perseguir metas realistas, y que no sean demasiado fantasiosas. El martes 26, Tu gran vitalidad, deberás administrarla con calma y paciencia, porque si no se desbordará. Y es aconsejable que no te dejes llevar por bloqueos o pequeñas controversias a lo largo del día. Por ello aprovecha esos destellos de luz, que aparecerán a tu alrededor y que te guiarán afortunadamente al lugar y a la acción precisa para ti, en cada momento.

El miércoles 27, En este día tu gran optimismo te ayudará a realizar tus acciones de una manera afortunada y benéfica para gran cantidad de personas; por eso te sentirás muy bien. Y ello te animará a seguir adelante en muchos proyectos que tienes que llevar adelante. Ten calma, y con orden y método podrás ocuparte de cada asunto a su debido tiempo. El jueves 28, tu forma innovadora de trabajar y de realizar todas tus actividades, no solamente será muy dinámica, sino también muy profundo y afable. lo que significa que será muy positivo todo lo que intentes llevar hoy a cabo. Déjate llevar por tu instinto y por tu percepción interna, ya que hoy la tienes afortunadamente muy eficaz.

El viernes 29, te darás cuenta de que tu motivación es lo más importante. Y en este día tendrás muchos ánimos para organizar todo de una manera muy personal y a la vez muy animada. Esto es muy importante para sentirte con ganas de poner tu esfuerzo y tu labor al servicio no sólo personal sino también social. Te sentirás muy a gusto con todo lo que realices. El sábado 30, sentirás un gran impulso que te ayudará a realizar tu labor de una manera más sencilla y práctica. Tendrás que evitar dejarte llevar por las prisas y por los agobios; ya que es lo único que puede estar en tu contra en este día. Será un momento en el que notarás qué tienes un gran dinamismo en tus acciones. Así que aprovéchalo.

Y el domingo día 31, estás atravesando un momento muy ágil, pero con las emociones a flor de piel. Esperas mucho de ti y por eso te lanzas a por todas. Debes planificar todo con mucha atención y cuidado; y especialmente con mucha consciencia: ya que con ella logras discernir lo que está bien de lo que no. Y así tus actuaciones siempre serán más fluidas y eficaces.

