Horóscopo semanal Escorpio: predicciones de amor y trabajo del 4 al 10 de enero

Escorpio (nacidos entre el 23 de octubre y el 22 de noviembre): El día 4, lunes, es el momento ideal para dialogar y dejar las cosas claras con algunas personas con las que tienes algunas dificultades; podrás resolver todo si pones mucho cariño de tu parte. La suerte te acompañará si sabes sacar el máximo partido a tu fuerza de voluntad y a la seriedad con la que afrontas todo en la vida. No te olvides de sonreír.

El martes 5, te darás cuenta de que tú solidez deberá ser armoniosa para poder conseguir los resultados que tú quieres. Hay mucho en juego, y tienes que obviar las emociones que están volando a tu alrededor. La actividad es favorable siempre que no sea demasiado impetuosa, pero también es necesario el diálogo y el entendimiento con otras personas con los que te cuesta comunicarte. Tendrás que ser más flexible y menos testaruda, porque estás en un momento en el cual hay muchas cosas en juego y lo más importante es tu forma de relacionarte con los demás. Por eso no deberías tirar por la borda todo lo que has logrado después de tanto tiempo. Es un momento ideal para solucionar algún problema interno que te acucia desde hace mucho tiempo.

El miércoles 6, tu sobriedad y tus capacidades te ayudarán a crear un ambiente perfecto para todo lo que tengas que realizar en este día. Es importante que mantengas el diálogo y la confianza en las personas que te rodean, para que el ambiente sea dinámico y a la vez divertido. Tendrás que ser una persona práctica y a la vez sociable. Esto te dará una nueva perspectiva de tu carácter.

El jueves 7, aprovecha tu ingenio y tu gran agudeza mental. Especialmente en la forma de destacar ante los demás. Porque, aunque tus reacciones serán un poco intempestivas, siempre podrás utilizar ese dinamismo para otros menesteres que precises y en los cuales sea necesaria una gran energía mental y física.

El viernes 8, tu personalidad estará en el punto de mira, no solamente tuyo sino también de los demás. Hace tiempo que estás iniciando muchos cambios en tu forma de pensar en tu forma de actuar, y hoy será un día en el que también estarás intentando renovar algunos aspectos que aún no habías tocado. Será afortunado todo lo que realices ya que conseguirás más optimismo.

El sábado 9 notarás que la forma de llevar tus responsabilidades será mucho más distendida y jovial; lo que te ayudará tanto a disfrutar de ella, como que los demás te vean de una forma diferente. Tu gran vitalidad te ayudará en estos momentos a poder acometer varios asuntos a la vez. Aprovecha para solucionar asuntos hogareños.

Y el domingo 10 atravesarás un día ideal en el cual podrás combinar tu intelecto e ingenio con tus responsabilidades y tu maravillosa forma de funcionar. Tu brillante imaginación sabrá crear un mundo adaptado a las necesidades propias y a las de los que te rodean. Y con ello conseguirás un ambiente bastante armonioso, y que mantenga una sensación de paz.

Hasta aquí el horóscopo semanal de Escorpio. ¿Te gustaría saber cómo le irá en el trabajo a algún familiar? ¿Quieres saber si algún amigo debería realizarse algún chequeo, o si es una semana propicia para que 'esa' persona encuentre el amor? EL ESPAÑOL te ofrece el resto de horóscopos de esta semana ampliados para que conozcas lo que deparan los astros.