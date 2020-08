Horóscopo semanal Cáncer: amor, dinero y trabajo del 24 al 30 de agosto

Cáncer (nacidos entre el 22 de junio y el 22 de julio): El lunes día 24, la fortuna te sonríe si tienes confianza en tus virtudes y en tus talentos. Déjate llevar por tus grandes capacidades y por tu inteligencia creadora. Y olvida las prisas y las tensiones que no te conducen a nada. Todo lo que realices debe ser de forma calmada y tranquila. Ten seguridad en tus conocimientos. El martes 25, hoy tu gran conocimiento profundo de la vida y de tus conocidos te dará la oportunidad de poder disfrutar de ellos y de realizar una reunión amistosa en la que reine la alegría; y que a la vez podáis tener unos momentos de distensión y de compañía con personas de confianza.

Y El miércoles 26, hoy podrás realizar viajes reales o en sueños que te llenarán de nuevas ideas geniales que te ayudarán a crear tu futuro. Además notarás que tu sexto sentido te sirve de faro, a la hora de seguir tus impulsos y tus inspiraciones. Será un día fantástico. El jueves 27, hoy tendrás que utilizar todos tus encantos en ayudar a los demás. Necesitas que tu vitalidad rebose alegría y llevarla a todas esas personas que lo necesitan. La vida te ayudará y te dará la fuerza s suficientes para que puedas conseguirlo. Y esto te dará mucha satisfacción y mucho consuelo; ya que sentirás que eres determinante para muchos otros.

El viernes 28, hoy te darás cuenta de que el pasado te traerá recuerdos de actividades y de momentos en los que has destacado brillantemente. Y esto servirá para darte una mayor confianza y mucho ánimo en todo lo que tengas que emprender. No olvides la simpatía y la generosidad. El sábado 29, hoy podrás utilizar tu gran imaginación y toda tu inspiración en las actividades que más te gustan. Ya que será un día que podrás dedicártelo a ti. A tu descanso y a tu distracción. Así que aprovecha. Si estás feliz, harás que los demás también se sientan a gusto. Y el domingo 30, es un día para organizar temas de sociedades o con socios, porque necesitas poner en claro algunos temas para que todo resulte claro y no haya malentendidos.

