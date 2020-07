Horóscopo del sábado 11 de julio: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Aries: Hoy tienes ante ti un gran reto que viene de tu subconsciente y que seguramente te impide realizar totalmente todo lo que planeaste hace años. Pero eso no debe impedir que aunque hoy no lo consigas del todo y “No las tengas todas contigo”, no quite que más adelante lo llegues a lograr. La positividad atrae los beneficios a través de tus buenas vibraciones. Ampliar información...

Tauro: Hoy notarás que será un día ideal para que organices todo con mucha calma y para que contrastes de qué forma vas a mantener tus cuentas en orden y de qué manera vas a conseguir la estabilidad y la tranquilidad que pretendes para tu futuro. Todo está en lo que pienses, Así que usa la positividad. Vitalidad tendrás de sobra; así que “Manos a la obra”. Ampliar información...

Géminis: Hoy tendrás la mayor suerte del mundo. Y notarás que “Los hados” te acompañan; y además será durante todo el día. Lo que significa que tu genialidad y tu gran arte surgirá en cada acción y en cada momento que lo requieras. Disfruta de este día tan afortunado. Y con tu alegría, lleva algo de la misma a los menos afortunados. Ampliar información...

Cáncer: Hoy notarás que deberías consultar con la almohada sobre ciertos asuntos un poco complicados, que te traen de cabeza. No obstante la solución estará siempre en tus manos y por eso es tan importante que te dejes llevar por tus inspiraciones internas. Todo lo que soluciones te hará lograr un “Paso de gigante” en tu vida. Ampliar información...

Leo: Hoy, en este día será importante todo lo que proyectes para el futuro. Y además deberás para ello sentirlo desde tu corazón y desde tu sexto sentido interno. Ya que ellos palpitarán de alegría si has acertado. No profundices tanto en tus decisiones. Guíate por tus sensaciones y por lo que te transmiten y verás como todo será positivo. Ampliar información...

Virgo: En esta jornada debería guiarte por tu intuición, ya que tendrás una gran inspiración tanto creativa como armónica para utilizarla en cualquier aspecto que se refiera a tus ocupaciones y a tu profesión. También notarás que tu vida social aumenta y que puedes sentirte con la compañía de personas de confianza que te quieren y que te estiman. Ampliar información...

Libra: Hoy es un día en el que contarás con una gran energía que te moverá hacia momentos y pensamientos que viviste en tu vida, en los que estabas en ambientes de estudio y de aprendizaje. Y especialmente en los viajes, por tantos lugares que has visitado y en los cuales siempre te has encontrado a gusto y han contribuido a tu experiencia de la vida. Ampliar información...

Escorpio: Hoy lo más importante es que necesitas encontrar tu centro y aprender a través de todo lo que has vivido en tu vida, para adaptarte a ello. Lo que más aprecias es la gente honesta, leal y sincera. Y hoy más que nunca sentirás que eso es lo que más te gusta de tus amistades de confianza. Recordarás muchos momentos vividos con amistades profundas. Ampliar información...

Sagitario: Hoy deberías plantearte la forma de llevar a cabo la solución de ciertos problemas no resueltos con amistades y/o tal vez con la pareja. Y para ello nada mejor que un encuentro en el que podáis dejar todo aclarado y sin asuntos que resolver para más adelante. La armonía y la amistad sincera serán las bases para que todo resulte satisfactorio. Ampliar información...

Capricornio: En este día necesitas aclarar de una manera decidida y firme, sobre un asunto con una persona de confianza, y que está relacionado con cierto tema del pasado que surgió por la ayuda que te prestó en su día. Ahora esa persona necesita apoyo, y ha venido a compartir tus problemas contigo. Es bueno que tu ayuda sea sincera y práctica. Ampliar información...

Acuario: Hoy estás ante una jornada en la que tendrás una gran rapidez mental y tu velocidad de pensamiento será como un rayo. Así que aprovecha para solucionar asuntos pendientes que necesitan salir de una vez de tu vida. De esta manera darás un paso hacia otros temas que ahora ocupan este momento actual. Y de ese modo podrás poner e orden muchos temas. Ampliar información...

Piscis: Hoy deberás organizarte con tranquilidad y con paciencia porque necesitas profundizar en ciertos asuntos familiares que precisan ser aclarados. Una vez que lo soluciones, todo lo demás será “Pan comido”, porque necesitas estabilidad y tranquilidad. Y de esa manera todo lo demás será mucho más sencillo de resolver en tu vida. Ampliar información...