Horóscopo semanal Escorpio: amor, dinero y trabajo del 6 al 12 de julio

Escorpio (nacidos entre el 23 de octubre y el 22 de noviembre): El lunes 6, hoy notarás que te sientes con una gran suerte en todo lo que realices que esté relacionado con tus contactos sociales y profesionales. Ya que estarás con la mente más abierta a las nuevas ideas y a la forma en la que las entiendes y las expresas. El martes 7, es el momento ideal para llegar a acuerdos y consensos con familiares. y también en asuntos que conciernen al hogar y a su funcionamiento y orden en el mismo.

El miércoles 8, es un día en el cual deberás tener especial atención con figuras de autoridad; ya que es posible que no estéis de acuerdo en la forma de realizar algunas acciones importantes y relevantes para ti. Utiliza tu sabiduría interior, y no te lances al vacío sin paracaídas. El jueves 9, necesitas calmar tu gran pronto, ante cualquier comentario. Y deberías suavizar también tu forma de expresión. Ya que muchas veces lo quieres hacer bien, pero te sale el ramalazo del “Ego” y te complica la vida y la alegría del momento.

El viernes 10, en esta jornada tendrás que hacer las paces con tu “Yo interno” y con los restos que quedan de tu antigua personalidad. Tal vez no te has percatado de que ya tu vida ha cambiado de forma increíble y que tu optimismo es mayor. No lo olvides y sigue adelante. El sábado 11, hoy necesitas encontrar tu centro y aprender a través de todo lo que has vivido en tu vida. Lo que más aprecias es la gente honesta, leal y sincera. Y hoy más que nunca sentirás que eso es lo que más te gusta de tus amistades de confianza. Y el domingo día 12, es un día especial para divertirte y poder relajarte con amistades o con la pareja y los niños si tienes. Será un día alegre y muy distinto a todos los demás.

Hasta aquí el horóscopo semanal de Escorpio. ¿Te gustaría saber cómo le irá en el trabajo a algún familiar? ¿Quieres saber si algún amigo debería realizarse algún chequeo, o si es una semana propicia para que 'esa' persona encuentre el amor? EL ESPAÑOL te ofrece el resto de horóscopos de esta semana ampliados para que conozcas lo que deparan los astros.