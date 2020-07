Horóscopo semanal Sagitario: amor, dinero y trabajo del 6 al 12 de julio

Sagitario (nacidos entre el 23 de noviembre y el 21 de diciembre): El 6, lunes, tu mayor privilegio y tu mejor fortuna será hoy escuchar a tu corazón y seguir lo que tu sabiduría interna te dicte; ya que es lo más cercano a la verdad y a la certeza que puedes encontrar. Te sentirás mejor que nunca, disfruta. El martes 7, tu mayor precaución hoy será llevar a buen término tus negociaciones y tus encuentros con otras personas, de la manera más acorde y amistosa posible. Ya que en algunos momentos vas a sentir grandes deseos de decir algo inapropiado; simplemente porque necesitas decirlo. Pon atención y busca acuerdos, no malentendidos.

El miércoles 8, es un día en el que tendrás que tener la cabeza más fría para elegir tus alternativas. Sabes lo que te conviene y lo que valoras en la vida; así que camina despacio sobre la cuerda floja para no equivocarte del todo. Al final lo agradecerás. El jueves 9, tienes que mantener la cabeza fría y el corazón caliente cuando se trata de tomar decisiones que afecten a la familia y al hogar. Ya que de otro modo te equivocarás. Tranquilidad. El viernes 10, lo más importante hoy es seguir tus instintos y tus intuiciones que son las que te ayudan en momentos de dudas y de vacilaciones. A veces no sientes una total seguridad, pero aún así confías “A ciegas” en lo que sientes internamente. Si sigues estos pasos, no te equivocarás.

El sábado 11, hoy deberás plantearte la forma de abordar ciertos problemas no resueltos con amistades y/o tal vez con la pareja. Y para ello nada mejor que un encuentro en el que podáis dejar todo aclarado y sin asuntos que resolver para más adelante. Y el domingo 12, hoy es un día para resolver asuntos familiares de importancia y hacer las paces con algunos allegados con los que tienes ciertos malentendidos. Después os sentiréis mucho mejor.

