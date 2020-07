Horóscopo semanal Aries: amor, dinero y trabajo del 6 al 12 de julio

Aries (nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril): El día 6, lunes, deberás tener paciencia con tu espíritu creativo, ya que te costará más de lo normal, mostrar tu ingenio. Tal vez necesites más descanso, principalmente en tu mente. La relajación es muy efectiva. O tal vez la música tranquila. El martes 7, hoy podrás realizar nuevos proyectos, pero siempre dentro de un ambiente de armonía y de paz; ya que de otra manera, no se llevarán a cabo, por algún inconveniente inesperado.

El miércoles 8, deberás poner mucha atención a tus expresiones en el día de hoy; y a tu lengua que será un poco mordaz, especialmente en ambientes familiares y en los que te conocen más. No por sentirte con comodidad, dejes la educación de lado. El jueves 9, es un día en el que sentirás que debes poner acordes tus sentimientos y tus pensamientos. Ya que tus ideas serán un poco rápidas; y necesitas fijarlas, para poder terminar y zanjar asuntos del pasado que ya han quedado atrás en el camino.

El viernes 10, hoy es un día para dar salida a toda tu gran energía contenida y aprovecharla en las múltiples acciones que tienes entre manos. Sigue así, ya sabes “El que sigue, la consigue”. El sábado 11, tienes ante ti un gran reto que viene de tu subconsciente y que seguramente te impide realizar todo lo que planeaste hace años. Pero eso no debe impedir que aunque hoy no lo creas y “No las tengas todas contigo”, no quite que más adelante lo consigas. Y el domingo día 12, presta una atención especial a tus iniciativas y en especial a descansar. Y además intenta relajarte y no meterte en acciones muy tediosas.

Hasta aquí el horóscopo semanal de Aries. ¿Te gustaría saber cómo le irá en el trabajo a algún familiar? ¿Quieres saber si algún amigo debería realizarse algún chequeo, o si es una semana propicia para que 'esa' persona encuentre el amor? EL ESPAÑOL te ofrece el resto de horóscopos de esta semana ampliados para que conozcas lo que deparan los astros.