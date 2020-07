Horóscopo para julio 2020 Escorpio: predicciones sobre trabajo, amor, salud y mejores momentos

TÓNICA GENERAL: Este mes de julio notarás que la principal misión que debes realizar es la de adéntrate en tu interior y conocerte más. Ya que a veces respondes, sin pensar, y esto te resta efectividad y sentirte bien después; ya que esa rapidez se vuelve contra ti. Tus proyectos y metas están de enhorabuena ya que cuentas con creatividad y estabilidad al realizarlos. Lo único que debes tener es tranquilidad y evitar “Correr más que el viento”.

Deberás desentenderte de ciertos temas económicos que no hacen más que confundirte. Sigue tus planes, tal y como los has organizado y no te preocupes de nada más, en exceso. Tienes todos los puentes abiertos hacia negociaciones y hacia encuentros y reuniones de todo tipo. Además contarás con una chispa especial de simpatía y de vitalidad que encantará a los demás.

Tus momentos de evasión deben ser tranquilos. Y en ellos debes evitar las preocupaciones y los sobresaltos de cualquier tipo. Juegas un papel importante en la ayuda a las mujeres de tu familia. Así que “Manos a la obra”. Tu trato con los demás será selecto y muy agradable. Por lo tanto aprovecha para enmendar malentendidos.

MEJORES MOMENTOS: Los días 1 y el 29 tendrás sueños afortunados que te darán claves increíbles de tu vida. El día 5, será más fácil para ti profundizar en tu “Yo” más profundo y conocerte más a fondo. Los días 16, 17 y 19 serán día especiales para dar cariño y para el romance.

DIFICULTADES: El día 10 de julio estarás un poco más sensible de lo habitual. Desde el 13 al 15 notarás que todo te desborda y que te sientes con mucha aceleración. Gracias a que podrás utilizar tu agilidad mental, te servirá para ayudar de esa forma a suavizarlo todo. El día 20 te encontrarás un poco fuera de lugar. Planifica todo con calma y con antelación.

ESPECIAL DEDICACIÓN: Lo más importante será que organices los temas relativos a tu economía y a la estabilidad familiar, con cautela y calma.

ATENCIÓN: Lo mejor para este mes es que confíes en tus habilidades y en tus cualidades para solucionar asuntos intrincados. Importancia de indagar sobre temas como la vida y lo que has más allá.

MENSAJE: Este mes organizar con calma temas familiares. Y asuntos que estén relacionados con el dentista o el oculista y el otorrino. Será bueno que lo lleves a cabo y así zanjes estos asuntos.

LECCIONES: Necesitas crear un ambiente de armonía y de fiesta, a tu alrededor para que brille la felicidad y el equilibrio en tu ambiente

