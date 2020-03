Horóscopo semanal Sagitario: amor, dinero y trabajo del 23 al 29 de marzo

Sagitario (nacidos entre el 23 de noviembre y el 21 de diciembre): El día 23, lunes, siempre que vayas con la verdad y el cariño por delante, todo te saldrá “a pedir de boca”, porque es el la clave para que todo lo que realices vaya en el sentido adecuado.

El martes 24 será importante organizar, durante este día, tu hogar y los lugares donde pasas más tiempo para sentirte más a gusto y en consonancia con la energía que ahora tienes. Así que disfruta y organiza todo. El miércoles 25, en este día deberás sopesar todo lo que has conseguido, a través de la experiencia que has logrado en la vida. Y de los conocimientos que has ido acumulando.

El jueves 26, deberás ocuparte más de tu salud y de tu bienestar porque muchas veces lo delegas y solamente te ocupas de los demás. Ahora es tiempo de cuidarte y de marcar tus tiempos. El viernes 27, es el momento de buscar nuevas forma de diversión y de disfrute. Piensa en otras actividades que te mantengan con entretenimiento y que te cundan a lo largo del día.

El sábado 28, es importante hoy valorar como puedes armonizar la vida en familia y las ocupaciones o tu profesión. Ya que si no sabes buscar tiempos en los que se diferencien bien lo uno de lo otro, no te sentirás bien. Y el domingo 29, es un día en el que es importante que descanses y que te cuides; ya que la semana ha sido un poco agotadora. Disfruta de la relajación y de la calma.

Hasta aquí el horóscopo semanal de Sagitario.